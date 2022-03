Ölelgeti és puszilgatja: Gyerekkora óta egy repülőgépbe szerelmes Bernadett

Letanovszky Bernadett kiskora óta rajong a repülőgépekért, különösen a Boeing 747-esért. Már tiniként is az volt a vágya, hogy olyan munkája legyen, ahol repülőgépek közelében lehet, ez az álma pedig 2021-ben meg is valósult, jelenleg is repülőtéren dolgozik. Bernadettet pedig nemcsak szoros munkakapcsolat köti össze a gépekkel, hanem szó szerint társas viszonyban él egy Luffancsra keresztelt repülőgép modellel.

– Van érzelmi kötődésem a modell felé, de nem szerelmes vagyok belé, hanem kézzelfogható verziója az igazi repülőnek, a Boeing 747-nek, ami felé szerelmet táplálok. Vele alszom, szívesen ölelem meg és puszit adok az orrára. A testiség nem publikus. Úgy gondolom, mindenki azt csinál a saját hálószobájában, amit szeretne, ez senkire nem tartozik – fogalmazott a Borsnak Bernadett. – Sokan bántanak, azt írják, beteg és veszélyes vagyok, pedig én nem ártok senkinek. Egyesek szerint nem szabadna engem repülők közelébe engedi, holott a beállítottságom nem befolyásolja a munkavégzésem, sőt, pont emiatt dolgozom szívvel-lélekkel. Eszem ágában sem lenne kárt tenni a gépekben – tette hozzá a 28 éves lány, akit ugyan rengeteg támadás ért a Luffanccsal való kapcsolata miatt, de szerinte nem a szexuális orientációja miatt kellene róla egy negatív képet alkotni.

Mi is az objektofília? Az objektofília tárgyak iránt érzett szerelmi elköteleződést és szexuális vonzalmat jelent. Ezek az emberek a tárgyat egyenlő partnernek tekintik a kapcsolatban. Nem egyedi az amerikai származású Nathaniel története sem, akit már a kezdetektől egy különleges viszony fűzte autójához, Chase-hez. A jármű iránti rajongása ráadásul nemcsak a hosszú túrákban merül ki, hanem egészen intim kapcsolatot ápoltak. Néha csak a jármű alá fekszik, hogy a lökhárítót nyalogassa, amit a férfi egyfajta szexualitásnak él meg. Sokan perverziónak tartják mindezt, ám a társadalmilag kétes megítélésű objektofília az érintettek szerint nem más, mint egy alternatív szexuális irányultság.

– Az objektofilek között is vannak idióták, akik aberráltan viselkednek, emiatt olyan rossz a megítélésünk. Aki nem ismer, nem mondja meg rólam, hogy ki vagyok, milyen vagyok valójában. Szerencsére az ismerőseim többsége elfogadott így, és csak ez számít. A negatív emberekkel pedig egyszerűen nem foglalkozom.