Megszólaltak a meteorológusok: kiderült, milyen idő lesz a hétvégén

Pénteken a Dunántúlon és délen-délkeleten zavarhatják gyakrabban felhők a napsütést, máshol viszont alig lesz felhő az égen. Számottevő csapadék nem várható. Helyenként élénk lehet a keleties szél. A fagyos reggelt követően délutánra 6 és 13 fok közé melegedhet a levegő.

Hétvégén sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A keleti-északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. Reggelente szinte mindenhol fagyni fog. Délutánonként 6-11 fokot mérhetünk.

A jövő hét első napjaiban is marad a napos, kissé szeles idő. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén többfelé már a 15 fokot is meghaladhatjuk. Ezzel együtt az éjszakai fagyok is szelídülnek.