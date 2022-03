Lelkes résztvevővel találkoztunk a Békemeneten: „Még egy sem volt, amire ne mentem volna el”

A március 15-i Békemenettel a Bors is együtt menetel a Komjádi uszodától a Kossuth térig, ahol a miniszterelnök ünnepi beszédet mond. A tömegben résztvevők mind Magyarország szabadságáért és függetlenségéért vonulnak át Budapest belvárosán. Lapunknak többen megszólaltak és elmondták, miért csatlakoztak a hatalmas megmozduláshoz.

– Nekünk ez nagyon fontos, még egy békemenet sem volt, amire én ne mentem volna el. Nagyon fontosnak tartottam mindig a mondaivalóját és most a választások is, és a béke is nagyon fontos – árulta el egy kedves hölgy, aki Magyarország háborúban való részvételéről úgy vélekedik:

Isten őrizz! Ne avatkozzunk bele! A menekülteket segítjük, ez teljesen rendben van, de beleavatkozni a háborúba, isten mentsen minket attól!

– nyilatkozta lapunknak Fülesi Lajosné.