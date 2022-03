Kiadták a listát: ezeken a helyeken szűnik meg hétfőtől a kötelező maszkviselés

A közleményben azt írták: hétfőtől nem kell maszkot viselni az eddig előírt zárt terekben sem, tehát sem a tömegközlekedési eszközökön, sem az üzletekben, valamit megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben - jelezték.

Úgy fogalmaztak: a sikeres védekezésnek és a lakosság átoltottságnak köszönhetően a járvány ötödik hulláma visszahúzódóban van, ezért a még meglévő korlátozások is megszűnnek.

A maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik:

a tömegközlekedési eszközökön

az üzletekben

a bevásárlóközpontokban

a postákon

az ügyfélszolgálatokon

a színházakban

a mozikban

a múzeumokban és sportrendezvényeken

a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

Hozzátették: a fentieken túl megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés-táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámú szabadtéri rendezvényekre sem.

A tájékoztatás szerint a Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is feloldják.

Azonban közölték: a védettségi igazolvány kiállítására és érvényességére vonatkozó szabályok nem változnak, hiszen azok az uniós Covid-igazolványra vonatkozó szabályozással összhangban lettek kialakítva, az uniós országok pedig továbbra is maguk határozzák meg, hogy Covid-igazolványhoz kötik-e az országba való belépést.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne azzal. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok - emelték ki.

Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldják a kötelezettséget - írták.