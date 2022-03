Két évnyi kényszerszünet után visszatér a A B my Lake

A MOL Nagyon Balaton eseménysorozat részeként 2013-ban alapított B my Lake fesztivál már indulásának első évében elnyerte az „Európa Legjobb Új Fesztiválja” díjat a hollandiai European Festival Awardson, az elmúlt évtizedben pedig három különböző helyszínen került megrendezésre hét alkalommal, bejárta a Balaton Régió különféle pontjait Balatonvilágostól Keszthelyen át egészen Zamárdi szabadstrandjáig.

Két évnyi kényszerszünet után a legnagyobb underground elektronikus zenei fesztivált jegyző Deadcode Produkció és a VOLT Produkció Kft. szervezői úgy döntöttek, hogy idén már a Balaton Sound ad otthont a fesztiválnak, június 29. és július 2. között.

„A Balaton Sound szervezőiként büszkék vagyunk a B my Lake fesztivállal kötött megállapodásra, hiszen látható, hogy nem csak itthon, hanem a nemzetközi elektronikus zenei szcénában is egyre szélesebb körben kapnak hangsúlyos szerepet az olyan underground stílusok, mint a techno, a tech-house, a minimál és house” – nyilatkozta Fülöp Zoltán, a Balaton Sound fesztiváligazgatója. “A B my Lake ebben a tekintetben egy értékes és egyedülálló brand, amely hitelesen képviseli ezeket a zenei műfajokat” – tette hozzá.



Annak érdekében, hogy a fesztivál és a műfaj rajongói ne maradjanak a stílust képviselő rendezvény nélkül, a szervezők megállapodtak a Balaton Soundot jegyző Sziget Szervezőirodával, hogy a B my Lake-et a Sound keretein belül rendezik, azon a helyszínen, amely 2019-ben utoljára adott otthont az eseménynek. A B my Lake tehát a Balaton Sound keleti oldalára költözik majd be két zenei színpaddal, a techno és house stílus majd ötven nemzetközi sztár dj-jének részvételével.

Természetesen a B my Lake nevével fémjelzett területre érvényesek lesznek a Sound jegyek, így az együttműködésen keresztül a Soundra érkező nemzetközi látogatókkal is megismertethetik a B my Lake brandet és koncepciót, amely méltán híresült el az underground elektronikus zene egyik kiemelkedő fellegváraként.

A B my Lake line up-ot a szervezők egy héten belül ígérik.

Azoknak a rajongóknak, akik még nem váltották vissza jegyeiket, a bejelentést követően automatikusan visszautalják a korábban megvásárolt belépőjegyeik árát és jelentős kedvezménnyel tudnak idén a Balaton Sound Fesztiválra belépőt váltani.