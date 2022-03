Irina Ukrajnából: Láttam a félelmet a bátyám arcán, amikor eljöttem

Irina csendben üldögél a záhonyi vasútállomáson. Néhány napja érkezett Ukrajnából, Zaporizzsja városból. A testvére küldte Magyarországra, mondván, a hazájukban már most nagy a baj, humanitárius katasztrófa közeleg.

– Több kiemelten fontos épületet lebombáztak, nincs gáz és villany. Viktor, a bátyám mindig is kemény fiú volt, de ami most zajlik otthon, az már neki is sok. Amikor elköszöntünk, láttam, hogy kiült az arcára a félelem, de előttem igyekezett erősnek mutatkozni. Nem tudott eljönni velem, kénytelen volt ott maradni, ahol még az internet sem elérhető – mondta a Borsnak az aggódó húg.

– Napok óta semmit sem tudok Viktorról! Képtelen vagyok megnyugodni, egyfolytában csak rá gondolok. Ha megtudnám, hogy odaveszett a háborúban, bizonyára utánahalnék. Nem létetezik ember, aki közelebb áll hozzám nála – zokogta Irina.