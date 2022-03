Gyász: Meghalt M. Tóth Ildikó

M. Tóth Ildikó mintegy 30 évet töltött a médiában – írja az unideb.hu. A Keleti Főcsatorna Rádiónál hírszerkesztőként-hírolvasóként kezdte pályáját Miskolcon két helyi rádióban is szerkesztette a híreket, majd önálló műsort kapott. Televíziózott a Magyar Televízió Miskolci Körzeti Szerkesztőségében. 2000-ben Debrecenben folytatta pályáját a Rádió 1 hírszerkesztőjeként, majd vezető hírszerkesztőjeként, közben egy nyíregyházi rádióban (Gold Fm) is dolgozott, a Havaria Press helyi tudósítója volt, és az ingyenes Futár újság szerkesztőjeként a nyomtatott sajtóval is megismerkedett. A Debrecen Televízióban riporterként, majd szerkesztőként, később hírigazgatóként dolgozott. Az aktív rádiós és televíziós évek után 2013-ban a Debreceni Egyetem egységes kommunikációjának megszervezésére kapott megbízást.

Lendületes munkatempója, hatalmas teherbírása nem árulkodott betegségéről, pedig még csak 19 éves volt, amikor Hodgkin-kórt állapítottak meg nála. A viszonylag korai felismerésnek és kezelésnek köszönhetően felgyógyult a limfómából – írja a portál.

2022 januárjában egy vírusfertőzést követően kórházba került, de onnan is belevetette magát az egyetemi kommunikációba. Hatalmas élni akarással, fittyet hányva az egyre súlyosbodó állapotra a kórházi ágyból is napi rendszerességgel egyeztetett a kollégákkal, igyekezett támogatni az egyetemi Sajtóiroda és az egyetemi vezetés mindennapi munkáját.

M. Tóth Ildikót a Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.