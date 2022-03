Döntött a kormány: eltörlik a járványügyi szabályok többségét

Egy héttel ezelőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát. Egy ilyen feszült külpolitikai helyzetben a szokásosnál is többen várták a csütörtöki kormányinfót, mely délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Gulyás Gergely természetesen elsőként az Ukrajnában kialakult helyzetről beszélt először.

– Magyarország határozott döntése, hogy nem küldünk katonákat és semmilyen fegyverszállítmány nem küldünk át – hangsúlyozta Gulyás Gergely, kiemelve, ez a Kárpátalján élők érdeke is, hiszen az ő biztonságukat fenyegetnék ezek a szállítmányok, amelyeket a katonai szakértők egybehangzó véleménye szerint az oroszok a határ átlépése után azonnal megsemmisítenének.

Magyarország minden Ukrajnából érkező menekültnek belépést biztosít – emelte ki, hozzátéve: felkészültek a megnövekedett feladatok ellátására. Tegnapi adatok szerint eddig a háború kezdete óta 120 ezer menekült érkezett.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a határokon működő segítségnyújtásról is beszélt. Kiemelte: Magyarországnak az volt mindig is az álláspontja, hogy az első biztonságos országban kell helyet biztosítani a menekülteknek. Ez az ukrán háborúban most (többek közt) hazánk.

Nem csupán azokat segítjük, akik elmenekültek a háború elől, de azokat is, akik ottmaradtak.

– Magyarország minden olyan szankciót támogat, amit minden EU-ország. Nem fog Magyarország vétóval élni, ugyanakkor óvatosnak kell lenni: a háború árát nem fizethetik meg a magyar és az európai emberek – emelte ki.

Nemzeti egység szükséges

Gulyás Gergely arról is beszélt: noha jelenleg kampányidőszak van, a háború miatt elengedhetetlen, hogy a különböző politikai felek egységes álláspontot alakítsanak ki, emiatt kéri a baloldalt, hogy ne tegyen felelőtlen kijelentéseket, melyek a jelenlegi helyzetben rendkívül károsak és veszélyesek.

Vírushelyzet

Magyarország kivezeti a járványügyi szabályozások többségét a koronavírus ötödik hullámának lecsengésére való tekintettel. Ezzel kapcsolatban a következő döntések születtek:

hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség

a munkáltató nem írhat elő kötelező oltást

ez utóbbi alól két terület kivétel: a szociális és egészségügyi dolgozóknál továbbra is megmarad a kötelező oltásfelvétel

idősotthonokban és kórházakban a maszkviselési kötelezettség fenntartása is indokolt

kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat

Hozzátette: természetesen sajnos lehet, hogy újra be kell vezetni ezen szabályokat, de a virológusok jelenleg optimisták, így ha lesz is újabb koronavírus-hullám, az már jóval enyhébb lesz. (Kérdésre Gulyás Gergely elmondta: az állami iskolák tanárainak kötelező Covid-oltását is eltörlik.)

Az egészségügyi veszélyhelyzetet ugyanakkor fenntartják az említett okokból, valamint a kormány járványügyi cselekvőképességének fenntartása érdekében, hiszen a jövő heti ülést követően nem lesz májusig újabb.