Göblyös Dorina: Sminkeltem már a Miss Hungary és a Miss Europe tour hölgyeit is

Név: Göblyös Dorina

Lakhely: Maglód

Életkor: 20

Magasság: 160

Kedvenc étel: csirkepaprikás nokedlivel, sushi

Kedvenc ital: kakaó

Kedvenc zene: J Balvin – Con Altura

Kedvenc parfüm: Balck opium YSL

Göblyös Dorina a nevem, 20 éves vagyok, Maglódon élek, és nem rég fejeztem be az iskolát. Az érettségi mellé az öt év alatt szereztem két szakmát: kozmetikus és szépségtanácsadó lettem. Hobbiból és szakmámból eredően sminkeléssel is foglalkozom. A 2021-es Miss Hungary és a Miss Europe tour hölgyeit is sminkeltem. Már az iskola alatt is nyertem versenyeket, és a kozmetikus tanárom ajánlott a Miss Hungarybe és ez hozta a következő versenyt. Most Budapesten dolgozom egy kis szalonban, aminek a vezetője is vagyok.

Kis korom óta festek, rajzolok, én innen eredeztetem a szakmám iránti érdeklődést, de ez egy csajosabb dolog. Szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni nekik a bőrükkel, a testükkel kapcsolatos problémáik megoldásában. A művészet sem tűnt el teljesen az életemből, későbbi terveimben szerepel a tetoválás is. Magamat nem szoktam sminkelni, hétköznapokon teljesen natúr vagyok, és néha szálas műszempillát használok. Legfeljebb a bőröm ápolása miatt töltök időt a tükör előtt. Szeretem a szemeim, a hajam, általában nincs problémám magammal. Rövid hajam az első általánosban volt, akkor egészen fiús. Hetedikes koromban már a vállamig ért, és utána már csak hosszú volt. Van amikor felkötöm, kontyot csinálok, befonom. Ezzel sokféle dolgot lehet csinálni.

A Tündérszépekre azért jelentkeztem, hogy megmutassam, és is tudok úgy csillogni, mint a többi lány, akikkel eddig foglalkoztam. Sokan bátorítottak, de az első az élményszerzés a kamera és a fényképezőgép előtt. Mindig visszanézem a képeket, hogy felfedezzem, mi az amin javíthatok. Egyelőre csak a családom és néhány barátom tud róla. Láttam rajtuk, hogy örülnek, én pedig örülnék, ha a szépségiparnak ez az ága is felfedezne. Szeretek változatosan öltözni: akár sportosan, akár nagyon elegánsan, magassarkú cipőben. Van egy hatalmas gardróbom tele mindenféle színnel. Jó néhány ruhát ezek közül soha nem vettem fel, de megtetszett, és nem bírtam otthagyni a boltban. Inkább nálam legyen, mint náluk, hátha valamikor jó lesz.

Göblyös Dorinára ide kattintva tudsz szavazni!