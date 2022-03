Felvette a kamera, most mindenki a béna budapesti rablón nevet

Többek közt egy lektromos fogkefét akart ellopni az a 25 éves férfi, aki menekülés közben beszorult a fotocellás ajtó szárnyai közé egy fővárosi drogériában. A filmbe illő menekülésről a rendőrség még a kamerák felvételét is nyilvánosságra hozta.

Az ügyészség vádirata szerint az eset tavaly nyáron történt, a IX. kerületi drogériából 2 db, összesen 70 ezer forint értékű elektromos fogkefét próbált ellopni a fiatal férfi.

Miután a táskájába pakolta az eszközöket, egy másik terméket kifizetett, majd távozni készült. Ám a biztonsági kamerán észrevették, mit tervez, értesítették a rendőrséget, és úgy próbálták visszatartani, hogy bezárták az ajtót.

A férfi ennek ellenére feszegetni kezdte az ajtót, amit résnyire sikerült is kinyitnia, de aztán rázáródott.

A járókelőknek megesett rajta a szívük, és mit sem sejtve a helyzetről, segítettek a férfinak kiszabadulni. Így sikerült elmenekülnie, de később a rendőrök elfogták.

A férfi az ajtó megrongálásával – mivel az betört a feszegetés miatt – csaknem 500.000 forint kárt okozott.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség lopás és rongálás miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, és fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A kerületi ügyészség azt is kérte, hogy a más ügyben kiszabott, 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el a bíróság.