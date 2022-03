Fagyhalál fenyegeti az orosz katonákat: tankjaik gyakorlatilag 40 tonnás acélhűtők

Már nem csak a világ, de egyre több hatalommal bíró orosz üzletember és politikus is kegyetlen tettnek bélyegezte Ukrajna két hete tartó invázióját, melyben eddig közel 500 ikrán civil vesztette életét, a gyermekáldozatok száma pedig keddi ENSZ-jelentések szerint 29. Az oroszokat azonban az is aggasztja: az átgondolatlan hadműveleteknek köszönhetően könnyen lehet, hogy a saját katonáikra az eljövendő napokban anélkül is halál vár, hogy egyetlen lövés is eldörrenne.

A Daily Mail cikke szerint ugyanis Ukrajában rendkívüli hidegek jönnek, amik már most éreztetik a hatásukat, éjjelente pedig -10, -20 fok is lehet, ha a fagyos szeleket is figyelembe vesszük. Mindez azt jelenti, hogy a Kijevhez közelítő katonák gyakorlatilag halálra fagyhatnak tankjaikban.

Kevin Price, a brit haderő nyugalmazott tisztje arról beszélt: az orosz tankok ilyen időben gyakorlatilag negyven tonnás fagyasztószekrényekké változnak, ami az orosz támadók morálját is megtörheti, hiszen aligha készültek ilyen körülményekre, ilyen hidegre márciusban. Egy másik katonai szakértő a lapnak ugyanerről beszélt:

– Ha nem megy a motor, egy tank csupán egy hűtőszekrény – magyarázta Glen Grant, a Baltic Security Foundation védelmi szakértője, hozzátéve: az oroszok egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy "elpazarolják" az üzemanyagot, amikor nincs utánpótlás. Úgy véli: elképzelhető, hogy az orosz katonák inkább megadják magukat, mint hogy bevárják a fagyhalált.

Sajnos azonban ennek ellenére sem lehet azt mondani, hogy a hideg az ukránoknak kedvez: a fagyok ugyanis a menekülők életét is veszélyezteti, főleg úgy, hogy sokan gyalog kénytelenek útra kelni.

Kijevi jelentések szerint egyébként az ukrán erők eddig 12 ezer orosz katonával végeztek, valamint 300 tankot tettek harcképtelenné. Az elfogottak pedig arról beszéltek: valójában sem élelmük, sem elegendő üzemanyaguk, sem megfelelő haditervük nem volt.