Aggódnak II. Erzsébetért: erre már sosem lesz képes

Palotai források szerint egyáltalán nincs jól II. Erzsébet királynő. Legalábbis erre utal az a hír, miszerint a kutyáit sem sétáltathatja meg a 95 éves uralkodó. Sőt, azt is megszellőztették,

már soha többet nem lesz képes a kutyasétáltatásra.

A források azt mondják: a királynő tavaly októberi vizsgálatai óta visszamondott minden nyilvános szereplést. Állítólag most a királyi család segédjei viszik sétálni a két corgit és a dorgit. Ráadásul őfelsége amiatt is csalódott, hogy a lovaglást is abba kellett hagynia. Sőt, orvosai tanácsára az alkoholt is letette, pedig előtte ebéd után egy gint, vacsorára pedig egy martinit is megivott.

II. Erzsébet február 20-án produkált pozitív covid-tesztet, épp akkor, amikor visszatért volna a munkába. Ráadásul a napokban jelentették be, hogy lemondja a nemzetközösség-napi szertartást, ahol fia, Károly herceg helyettesíti őt - írja a Metro.