Újabb bejelentés: Gyermektelenek számára tervez adócsökkentés a kormány

Az államtitkár a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva kiemelte: az adócsökkentéssel mindenki nyer, az állam, a cégek és a magánszemélyek is. Szerinte ugyanakkor a baloldal másban hisz, emiatt - mint fogalmazott - április után brutális adóemelések és megszorítások jönnének, ha az ellenzék kerülne hatalomra.

Tállai András felidézte, hogy 2021-ben a hat legnagyobb közteherből - azaz a társasági és a jövedéki adóból, az áfából, az szja-ból, a járulékokból és a munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adóból - kerekítve 15 600 milliárd forint folyt be, míg 2010-ben 8300 milliárd forint, vagyis tizenegy év leforgása alatt a bevétel majdnem megduplázódott, de az emelkedés nem az adók növelése miatt következett be.

"A kormány 2010 óta több nagy közterhet is a felére vágott, vagyis az adóbevétel megduzzadása éppen a terhek mérséklésére vezethető vissza" - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzet csütörtöki számában olvasható interjúban.

Felidézte azt is, hogy 2009-ben húsz százalékot tettek ki a vállalati nyereség adóterhei, ma kilenc százalék az elvonás. A munkáltatók közterhe tizenhárom éve 33,5 százalék volt, jelenleg 13 százalék. Szólt arról is, hogy a kormány 2016-ban többéves bérmegállapodást kötött a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel: ha a vállalkozások emelik alkalmazottaik fizetését, akkor a kormány csökkenti a közterheket. A politikus szerint 2021-ben majdnem kilenc százalékkal nőttek idehaza a keresetek.

Az államtitkár szerint a baloldal programja újra az adóemelés: színre lépésükkel az egész adórendszer borulna, amely 2010 óta növekedési pályára állította a gazdaságot, és rengeteg pénzt hagy a gyermekes családoknál.

Kitért arra is, hogy a személyi jövedelemadó esetében 2009-ben 36 százalék volt felső kulcs, de az alsót is 18 százalékban határozta meg az akkori törvényhozás. "Ma 15 százalék itthon a személyi jövedelemadó, ami az Európai Unió egyik legalacsonyabb mértéke. Most már az egy gyermeket nevelők is érzékelhető kedvezménnyel számolhatnak, a négy- vagy többgyermekes anyákat mentesség illeti meg, és év eleje óta - az átlagbérig - a 25 évnél fiatalabbaknak nem kell az szja-val törődniük" - mondta Tállai András, megemlítve azt is, hogy a gyermekes családok idén adó-visszatérítést kapnak.

Hozzáfűzte: a Fidesz-KDNP-kormány, ha módja lesz rá, tovább halad az adócsökkentés útján. Az államtitkár - megismételve Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági évnyitón tett bejelentését - közölte: a gyerektelen, átlagbérrel rendelkezők adóterhe most még magasabb, mint az uniós átlag, ezért itt is adócsökkentéssel kell majd beavatkozni.