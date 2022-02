Te bevállalnád? Bizarr, mi kerülhet ezentúl a tányérunkra

A Radar utánajárt annak, hogy miért is lehetett olyan fontos az Európai Unió számára, hogy jóváhagyja egy újabb rovar fogyasztását. A tücsök már a harmadik olyan gasztronómiai újdonság, ami Európában is felkerülhet az étlapokra, pedig a kontinensen élők eddig ezt elképzelhetetlennek tartották.

Népszerű szokássá vált azonban a rovarevés: a Távol-Keletről indult kulináris élvezet Európában is egyre népszerűbb. A tücsök fogyasztásának állítólag van környezetvédelmi hatása is, de az emberi szervezet számára vitamintartalma miatt is fontos lehet.

A bizarrnak tűnő ételek „betörése” a kontinensre egy új gasztronómiai forradalom kezdete, legalábbis francia mesterszakácsok szerint. Talán a sok meglepő újdonság mellett az egyetlen, ami nem meglepő, hogy éppen a francia szakácsok reagáltak elsőként a hírre, hiszen Franciaország eddig is nyitott volt az ilyen jellegű újdonságokra.

A témával kiemelten foglalkozott a Radar, a Hír TV napi riport magazinja.

