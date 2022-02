Nagyszabású gálavacsorán díjazták a legjobbakat

Nagyszabású gálavacsorát tartott a Magyar Országos Horgász Szövetség, ahol köszöntötték többek között az év magyar bajnokait és világversenyen részt vett nemzeti válogatott versenyzőit. Ünneplésre volt ok, ugyanis a járvány okozta nehezített körülmények ellenére a tavalyi sportszezonban is minden országos bajnokság sikeresen megrendezésre került és a nemzetközi események, világversenyek döntő többsége is újra megvalósulhatott.

2021-ben a magyar horgász versenysport történetének legeredményesebb évét zárta, a világversenyeken 8 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet megszerezve.

Az idei gálán ötödik alkalommal adták át az Év férfi Sportolója díjat, amelyet Bakó Péter érdemelt ki, a Magyar Horgászatért Életműdíjat pedig Német László kapta.

Fotó: Dombovari Tamas

A horgászatért érdemrenddel tüntették ki Áder János köztársasági elnököt.