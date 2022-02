Márki-Zay Péter magyar katonákat küldene Ukrajnába

Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje kerek-perec kijelentette, hogy fegyvereket és magyar katonákat is küldene Ukrajnába - írja a Ripost. A baloldali politikus először Gulyás Márton baloldali aktivistának beszélt erről:

Gulyás Márton: Miniszterelnökként segítenéd-e Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében? Vagy adott esetben, hogyha kirobban a konfliktus, segítenéd-e őket annak a kezelésében?

Márki-Zay Péter: Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… (Gulyás Márton: Akár katonai segítséget is biztosítanál-e?) … hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának?

Gulyás Márton: Akár katonait is?

Márki-Zay Péter: Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. De egyelőre erről szó sincs. Nyilvánvalóan, azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország a tagja kell legyen, nyilván Magyarország hasonló misszióban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig és Afrikáig ésatöbbi. Sőt, Orbán maga ajánlott NATO együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer Ukrajna vonatkozásában is.

Márki- Zay Péter tegnap is megerősítette a Partizánban elhangzottakat. Kedden az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy nem csak katonákat, fegyvereket is küldene Ukrajnába.

Műsorvezető: Ha önön múlna, adna fegyvereket Ukrajnának?

Márki-Zay Péter: Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy most anélkül, hogy a konkrét kérdést meg tudnánk ítélni, a NATO-val való együttműködés, a NATO-tagság kell, hogy meghatározza ezt a döntést is.

Műsorvezető: Tehát, amit a NATO tesz, azt kell tennie a magyar kormánynak is ebben az esetben. Értem.

Márki-Zay Péter: Pontosan, azt kell, abszolút. A NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.

Fekete-Győr András is fegyvereket küldene Ukrajnába

Nem csak Márki-Zay, hanem szövetségese, Fekete-Győr András is arról beszélt egy interjúban, hogy elrettentés-politikára van szükség, ezért fegyvereket is küldene Ukrajnába.

A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgozni.

Elrettentés-politikára van szükség.

(…)

„Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.”