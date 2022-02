Hatalmasat nőtt a kis Bors

A Bors munkatársai már nem először jártak a most öt és fél éves Dojcsák Borsnál: legutóbb 2018-ban látogattuk meg a különleges nevű kisfiút. Azóta már óvodás lett, és táncolni is jár, ráadásul az állatok nagy barátja lett. Munkatársainkat Bors édesanyja, Zsaklin és testvére, a Farm VIP győztese, Fehér Holló invitálta a lakásba.

– A mi családunkba három gyermeket hoztam én is és a férjem is. Mivel a család többségének különleges neve van – említhetném Hollót, de az egyik lányunkat például Napsugárnak, a másikat Zselykének hívják – így nem volt kérdés, hogy a közös gyerekünknek is egyedi nevet keresünk. Így bukkantunk a Borsra, ami egy ősi magyar név – mesélt Borsról a Borsnak Pfendert Zsaklin, a fiú édesanyja. A kislegény a bátyjával való zongorázás és puzzle kirakás után oldódott fel igazán. Az íjas játékban nagy mesternek bizonyult, ehhez már csak kis segítségre volt szüksége bátyjától, Hollótól.

Kicsi a Bors, de erős Fotó: Bors/Végh István

– Megfájdult picit az ujjam, annyit húztam a nyilat – dicsekedett a kis Bors. Az anyukájától megtudtuk: a rengeteg játék közül a robotok a kedvencei, az oviban pedig a Zingo nevű társasjátékkal játszik a legtöbbet. Nem véletlenül szeret oda járni, hisz sok barátja van.

– Az ovi mellett táncolni is visszük Borsot. Rocky-zni tanul, hogy később tánc közben dobálhassa a lányokat – mesélte nevetve Zsaklin, majd szóba elegyedett velünk a kisfiú is.

Bekeretezve lóg a falon az a Bors újság, amely a kis Bors születésekor jelent meg Fotó: Végh István / Bors

A kedvenc ételem a tojásleves és a rántott hús! De a csokit és a cukorkát is szeretem

– mesélte két játék között Bors, akinek első szava a „ledi” volt, a ledes lámpa után. Igaz, azt még nem tudja a fiú, mi legyen belőle, ha nagy lesz.

Nagyokat játszik bátyjával, a Farm VIP győztesével, Fehér Hollóval Fotó: Végh István / Bors

A büszke báty, Holló bár a fővárosban dolgozik, amikor teheti, hazalátogat, akkor pedig jókat játszik és szórakozik öccsével. S ha már különleges nevek, Holló azt is megosztotta velünk, hogy fogják hívni az ő gyerekeit.

Az biztos, hogy az egyikük Fehér Cápa, a másikuk pedig Fehér Gandalf lesz. Annyira menő lenne!

– zárta lelkendezve a beszélgetést Holló.