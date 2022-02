Dráma az építkezésen: Felborított egy darut az erős szél, a kezelő életéért küzdenek

Lengyelországban riasztást adtak ki, óriási széllökések és szélviharok alakultak ki Krakkó területén, valamint egy szupercella lehetséges kialakulására is felhívták a figyelmet a meteorológusok. A szabályokat semmibe véve egy építkezésen továbbra is dolgoztak a munkások, köztük az építkezési daru kezelője is. A helyszínen dolgozók közül négyen megsérültek, amikor a darut egy erős széllökés felborította. A balesetről videófelvétel is készült, melyen látszik, hogy több tízméteres magasságból zuhant a mélybe a daru, melynek kezelőjén ezután a kiérkező mentősök újraélesztést hajtottak végre.