Szörnyű tragédia: Betört a 8 hónapos kisfiú koponyája a bölcsődében

Egy nyolc hónapos kisfiút a szülei a legnagyobb nyugalommal bízták egy bölcsődére. Ám életük talán egyik legnagyobb hibáját követték el.

Az ártatlan kisfiú koponyája ugyanis betört, de a két óvónője nem tett semmit, sőt még a szülők előtt is eltitkolták. Ám a házaspárnak természetesen feltűnt kisbabájuk sérülése, és azonnal kórházban vitték.

A Rancho Cucamonga-i Kiddie Academy napközijének két alkalmazottját, Rudie Megan Maldonadót (29) és a Felicia Ann Ferrát (50) nemrég letartóztatták gyermekbántalmazás vádjával - írja a Crime Online.

A nyomozás jelenleg is folyik a két kaliforniai bölcsődei dolgozó ellen, akik cserben hagyták a rájuk bízott csecsemőket. A hatóságok most azon dolgoznak, hogy kiderítsék más gyermekeknek is történt-e baja. Ugyanis úgy sejtik, hogy több áldozatuk is lehetett már korábban.

- Ez szívszorító, a szülők és a közösség számára is, tényleg. Ez egyszerűen borzalmas – mondta az egyik szülő, Stu Kelloff.

A segédtanárt, Maldonadót később 100 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Ferra, az óvoda igazgatója pedig korábban önként adta fel magát. Az intézmény a párost most adminisztratív szabadságra küldte. A történtek fényében, érhető módon több szülő is kivette a gyermekét az óvodából.