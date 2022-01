Kimondta a boldogító igent, de nem egy férfinak, hanem egy színnek

Nem mindennapi lagzinak adott otthon a már amúgy is túl sokat látott Las Vegas: egy texasi nő, Kay Sera ugyanis nem máshoz ment hozzá, mint kedvenc színéhez, a pinkhez. A nő már korábban is címlapra került, amikor kiderült: az elmúlt évtizedekben átszámítva több mint 400 millió forintot költött arra, hogy teljesen rózsaszínű otthont alakítson ki magának. Most azt mondta: miután 40 évig járt a rózsaszínnel, ideje volt, hogy kapcsolatukat magasabb szintre emeljék.

A lagzira természetesen teljesen rózsaszínű toalettben érkezett, rózsaszín kocsival. Nem nehéz kitalálni, hogy a vendégek ruhájának mi volt a hivatalos színe. Tortája is nyilván pinkben pompázott, amit egy hatalmas, rózsaszín marcipánhattyúval fejelt meg a "világ legkevésbé fehér" esküvőjén.

Hozzámentem a pink színhez, ismerd meg a jóképű férjem – írta bejegyzése alá a friss házas asszony, aki elárulta: ez volt élete legboldogabb napja.

A Mirror cikke szerint a nő 20 éves kora óta rajongója a pinknek, akkor egy gyerektől kapta az ötletet. Kay ugyanis éppen szülinapi bulijára készülődött, és nem tudta, mit vegyen fel, majd a tanács hatására tetőtöl talpig rózsaszín puccba vágta magát, amitől olyan jó hangulata kerekedett, hogy ezután képtelen volt lemondani a színről:

Csodálatosan éreztem magam. Arra gondoltam, hogy a rózsaszín viselésekor ennyire fantasztikusan érzem magam, akkor miért ne viselnék minden nap pinket? Nevetségesnek tűnt ezek után a kék farmer és a fehér póló. Nem akartam az újabb különleges alkalomig várni, hogy ismét rózsaszínben legyek – szögezte le. Kay ezért eladta kocsiját, hogy elhagyhassa hustoni szülővárosát, és egyenesen a csillogó – sok rózsaszínnel tarkított – Hollywood felé vette az irányt.

– Szeretem azt mondani, hogy falamingó vagyok egy galambokkal teli világban. Amikor sétálok az utcán, mindenki szürkét és feketét visel. Nincs önkifejezés, nincs egyéniség. Mégis, az emberek rólam hiszik, hogy őrült vagyok – nevetett Kay.