Öngyilkos akart lenni Szilágyi Liliána: "Azt éreztem, hogy nem látok kiutat"

Szilágyi Liliána december végén osztotta meg a nyilvánossággal, hogy apja mentálisan, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. A szavaira az apja nyílt levélben reagált, de a húga is megszólalt. Az úszónő most további drámai részleteket árult el korábbi életéről, bevallotta, hogy az öngyilkosság is megfordult a fejében.

"2015 év végén öngyilkos akartam lenni.Elmentünk egy családi nyaralásra és azt éreztem, hogy nem látok kiutat. Az anyám nem volt jó állapotban. Nem tudtunk egymásra támaszkodni.A húgomnak nem tudtam védelmet adni akkor már igazából annyira amennyire szerettem volna, és féltettem őt nagyon, hogy esetleg sérül a mi kapcsolatunk megfelelő kapcsolat hiányában. Az apám nagyon elborult volt akkor már... 2015-re olyan lett az állapot, hogy egyszerűen nem találtam kiutat. Emlékszem, hogy Izraelben voltunk egy pár napot nyaralni karácsonyi szünetben és az utolsó este elszöktem. A nagyapám még rám hagyott egy kinyitható kiskést és levittem a tengerpartra. Azt mondtam, hogy nem megy tovább, itt a tenger mellett én nekem elég volt, kiszállok.Csak ültem ott teljesen egyedül és valami belső hang azt mondta, hogy nincs vesztenivalóm. Most akárhogy is, de el fogok tudni jönni. És szépen lassan 2016-ban elkezdtem megtervezni az eljövetelemet" - mondta a HírTV műsorában az úszónő.

Az úszónő a műsorban arról is beszélt, azért tárja nyilvánosság elé a történetét, mivel segíteni szeretne azoknak, akik hasonló nehézségeket élnek át

"Én eljutottam arra a pontra, hogy nem akarok senkit hibáztatni. Nem az a célom, hogy bosszú hadjáratot folytassak és lejárassak bárkit. Én szeretném a saját igazamat... Nagyon nagyon pozitív ember vagyok egyébként.Nagyon azon vagyok, hogy apámnak is megbocsássak és ezt el tudjam mondani neki is szemtől szemben.Én az elmúlt években kerestem őt, hogy elmondjam ezt neki, 'megbocsájtok, de nem akarok tőled semmit és kérlek hagyj békén'. Erre nem került sor, mert amikor szemtől szembe kerültünk általában elfutott előlem. Úgyhogy nem volt meg ez a beszélgetés, de muszáj, hogy felelősségre legyen vonva bizonyos dolgokért"

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt, mielőtt kárt tenne magában. Ha másvalakiért aggódik, ezen az oldalon talál tanácsokat, mit tud tenni. Ingyenes és a nap 24 órájában hívható az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a 06-80-20-55-20-as telefonszámon!