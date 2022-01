Most jelentették be, jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Zsigó Róbert a videóban hozzátette: az emelés egy átlagnyugdíjnál havi 7800 forint többletet jelent.

Az inflációkövető nyugdíjemeléssel a kormány biztosítja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését - mondta, kiemelve: 2010-ben ezt vállalta a kormány, és állta is a szavát, mert az elmúlt években több mint tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke.

Emlékeztetett: a múlt évet a 80 ezer forintos nyugdíjprémiummal zárták. Februárban pedig visszaadják a nyugdíjasoknak a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat. Ezt a gazdaság jó teljesítménye, a koronavírus-járvány ellenére is stabil gazdasági növekedés teszi lehetővé - fűzte hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta: 2022 a nyugdíjasoknak is fontos év, az időseknek is választaniuk kell, hogy "haladunk-e tovább ezen az úton, és a jó gazdasági teljesítményből folyamatosan tudjuk növelni a támogatásokat vagy engedjük-e, hogy visszatérjünk a Gyurcsány-Bajnai korszakba, ahol sorozatos megszorításokkal elszegényítették a nyugdíjasokat". Akkor elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, és Európa legmagasabb rezsiszámláit fizettették velük - mondta.

A baloldal programja most is ugyanaz, mint volt - jelentette ki. A baloldal kijelölt miniszterelnök-jelöltje eltörölné a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is, "ráadásul embertelen módon az idősek halálától reméli, hogy hatalomra jusson" - mondta.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott: "mi megvédjük a nyugdíjasokat, mert Magyarországnak az idősek megbecsülése terén is előre kell mennie, nem hátra."