Mártha Imre-botrány: a közműholding mögé bújik a cégvezér

Van, amihez közvetetten sem adom a nevem, ezért demonstratív céllal lemondtam – mondta év végén Pálfalvi Milán, aki felügyelőbizottsági tagként, hét évig töltött be közalapítványi tisztséget.

- Engem nem érdekel senkinek a nyaralása, vagyona, ellenben az rendkívül bosszantó, ahogyan Mártha Imre a közműcéget személyes szócsőként és védőbástyaként használja, tisztsége és a szervezet mögé bújva, mintha az az ő politikai hitbizománya lenne, őt szolgálná és nem fordítva – indokolt Pálfalvi, aki lemondásával demonstrálni szerette volna, hogy nagy baj van a holding háza táján - írta meg a Metropol.

Mártha erről is hallgatott, annyi volt érzékelhető, hogy Pálfalvi hivatalos Facebook-oldala megszűnt, szinte azonnal a nyilatkozata után. Érdekes…

Elismerik, hogy magánügyben írnak...

Mártha sorozatos közleményt jelentetett meg személyes magyarázkodásával a cég oldalán, amióta decemberben kirobbant a botrány. A személyes közleményeket rendszerint azzal kezdi, hogy elismeri: magánéleti posztot közöl a cég hivatalos oldalán ...„Egyes médiumok újra, ismétlődő tartalmú cikkeket jelentettek meg Mártha Imre, a BKM - Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának magánéletéről, karrierútjáról...” - írják.

Az FKF- és FŐTÁV-oldalon is Mártha magánügyeiben posztolgatnak

Nem csak a Budapesti Közművek Zrt., oldalát használja erre, ahol december vége óta eddig 6 közlemény jelent meg a magánügyeiről, hanem még az FKF és a FŐTÁV Facebook-oldalát is elöntötték a Mártha Imre-ügyekben magyarázkodó és fenyegetőző közlemények, így a cégvezér magánjellegű magyarázkodása között elsikkadnak az igazi, fontos közügyek...

Megint a Metropolnak panaszkodnak a dolgozók – de Karácsony Gergely hallgat

Miután megírtuk, hogy több száz embert bocsátott el „fű alatt” a budapesti közmáűholding, sok panaszkodó dolgozó fordult hozzánk. Most ugyanez a helyzet: a közmácég dolgozóit nagyon bosszantja, ami náluk folyik, és amit a luxuséletet élő vezérük megenged magának, ezért nálunk „jelentgetik fel” vezérüket, újabb és újabb bizonyítékokat szolgáltatva Mártha Imre gazdagodására és munkaidőben folytatott hivalkodó viselkedésére…

Csak a „Gyurcsány-fiókának” csúfolt Mártha Imrét futtató főpolgármester hallgat: nem reagál semmit a Mártha-botrányra. Úgy látszik, Karácsony Gergelyt nem zavarja, mi folyik a közműcégnél...

A Budapesti Közművek Zrt. szerint a Bentley nem is olyan nagy ügy...

A budapesti közművek hivatalos Facebook-oldalán például arról is hosszan magyaráznak, hogy nem is nagy dolog, hogy a cégvezér esténként a szolgálati Škodájából átül egy Bentley luxusautóba. „...a 2008-as gyártási évjáratú autót Mártha Imre 2017-ben, használtan vásárolta. Így az jelenleg több, mint 13 éves” -írják Budapest közműcégének hivatalos oldalán… A Metropol kérdése: ilyen magyarázkodásra való egy közműcég? A Bentley-ről egyébként feldühödött munkatársaktól érkezett néhány fotó a Metropol szerkesztőségébe.

Míg Budapesten leszerelték a kukákat, Mártha „home office”-ból posztolgat jachtokról és medencepartról

A Metropolt megkereső alkalmazottak szerint Mártha jellemzően alig egy-két órát tölt a munkahelyén, aztán eltűnik, elutazik, akár hetekre. Erre így reagált a közműcég a holding Facebook-oldalán: „Mártha Imre, a több vezetői megbízásából kifolyólag, az elmúlt két évben összesen 3 különböző fővárosi hivatali helyszínen végzett irodai tevékenységet. Így az egyes munkahelyeken eltöltött idő értelmezhetetlen...”

A Metropol kérdése: vajon melyik fővárosi „hivatali helyszínhez” tartozik a medenceparti napozás? A közműcég többi irodistája is így napozgat-e munkaidőben?

A budapesti közműcég a melósokat provokáló Mártha Imre -féle „home office” feliratokról is kínosan magyarázkodik, a járványra fogva a provokatív feliratokat: „minden érintett dolgozó a lehetőségekhez mérten korlátozta a hivatali jelenlétet, és ezzel a személyes kontaktusok számát” - írják. Vajon a közműcégek dolgozói is spanyol luxusjachtozáson vesznek-e részt hiányos öltözetű nőkkel, amikor elmennek céges „home office”-ra? - kérdezzük mi...

Honnan az amerikai milliárdosokat megszégyenítő vagyon?

A BKM „hivatalos”posztjaiként közzétett mosakodásból eddig nem derült fény a legalább 50 milliárdos titkos vagyon eredetére. A Metropolhoz eljuttatott és ellenőrzött dokumentumok szerint Mártha Imre egy amerikai milliárdosokat is zavarba hozó ingatlanbirodalmat is „összehozott”. A Metropolhoz eljuttatott legfrissebb dokumentumok szerint mindaz, amit korábban láthattunk Mártha vagyonából, beleértve a 2 milliárdot érő Prisztás-villát is, csupán a „jéghegy csúcsa”. Az övé például egy balatoni kikötő és van hatalmas luxusvillája a Balatonon is. Kiderült: a fővárosi közmácégek csúcsvezére sokmilliárdos ingatlanvagyont rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe, melynek neve LÁZÁR HOUSES. A vélhetően családi díszletcég tulajdonában legalább 30 drága ingatlan van.