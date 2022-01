Magyar volt az első parfüm

Amikor a bűz uralkodott

Amikor Párizsban feltalálták a magas sarkú cipőt, a nők ujjongtak, hiszen mivel nem létezett csatornázás, bokáig fekáliában mentek el Versailles híres szalonjaiba. A magas sarok abban segített nekik, hogy legalább a ruhájuk ne legyen hm... barna. A férfiak megelégedtek havi 1 fürdéssel, az 1665-ös évben a Napkirály, XIV. Lajos csupán egyszer fürdött. A mosáshoz, mosakodáshoz egyetlen vízforrás a folyók vize volt, de a latrinák tartalma is ide került. Még az 1840-es években is hagyott kívánnivalót maga után a higiénia: Petőfiről például egyszer valaki azt írta, hogy „elképesztően szaglott”.

Fotó: FJ Mol

Az illat már az ókorban is fontos volt

Az ókorban kezdődött a parfüm története, hiszen Egyiptom már jelentős illatszer forgalmazó volt. Görögországban és Rómában is divatosak voltak az illóolajok és a permetfolyadékok. A középkorban aztán Arábia lett az illatszerek hazája, keleten ugyanis mindig szerették az intenzív, fűszerszagú illatszereket.

A Királynévíz csodálatos karriere

Az első európai, alkohol bázisú parfümöt Királynévíznek vagy magyar víznek hívták. Az egész Európát meghódító parfüm a 14. században készült, Károly Róbert magyar király lengyel felesége, Erzsébet királyné parancsára. Az eau de Hongrie vagy eau de la Reine de Hongrie amellett, hogy illatszerként funkcionált, egyben orvosság is volt. A recept dokumentálása a 17. század közepére tehető, így az összetevők és azok aránya az évszázadok alatt elhomályosodott. A legősibb recept szerint úgy készült, hogy friss rozmaringot, kakukkfüvet erős szesszel desztilláltak, a későbbi változatokba már levendula, menta, zsálya, majoránna, narancsolaj és citrom is került. A királynévíz a Csipkerózsika 1697-es kiadásában is megjelenik, amikor a királylányt királynévízzel próbálják felébreszteni - sikertelenül.

Miből áll a parfüm?

Egy parfüm minimum 70 de akár ezernél is több összetevőből is állhat. Az Estée Lauder Beautiful például 2000 virág illatanyagát tartalmazza. Az illatanyagok lehetnek természetesek, ezen belül növényi vagy állati eredetűek. A parfümkészítés történetében leggyakrabban használt állati eredetű összetevők az ámbra (ámbrás cet gyomrából), mósusz vagy pézsma (tibeti hegyi szarvas illatmirigyéből) és a cibet (macskaféle mirigyéből).

Hogyan fejti ki az illatát?

A parfümök sajátos jellegüket csupán egy bizonyos idő elteltével fejtik ki. A kifújást követően csupán az első benyomást érezzük: ez a fejjegy. A bőr illatával elvegyülve, felmelegedve 10-20 perc múlva válik érezhetővé az illat szívjegye. A bázis- vagy alsó jegy a tartós benyomást adja, ami jó minőségű parfüm esetében hosszú órákig érezhető.

Üde illatjegyek: bergamott, citrus, írisz, narancsvirág, klorofill, levendula.

Intenzív összetevők: mézaroma, fűszerek, balzsamok, mézgák, vanília, ámbra, pézsma, őszibarack.

Sportos illatok: fenyőkivonat, faillatok, zöld fű, friss lomb.