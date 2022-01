Felesége hiába könyörgött, hogy oltassa be magát: belehalt a koronavírusba az édesapa

Decemberben került kórházba koronavírus-fertőzéssel, később mesterséges kómába helyezték, teste azonban január elején így is feladta a küzdelmet. Egy szerető feleséget és egy ötéves kislányt hagyott maga után az a férfi, akit felesége is hiába kérlelt, hogy oltassa be magát, ő tartott a vakcinától. Ha hallgat a feleségére, minden bizonnyal ma is köztünk lenne.

A makedón születésű Gligor Kedioski Liverpoolban élt szerelmével, Bilyanával és gyermekükkel. A férfit mindenki odaadó, gondoskodó karakternek ismerte, sajnos azonban attól tartott, hogy a Covid-elleni vakcinától egészségügyi panaszok alakulnak majd ki nála. Ezért – noha felesége teljesen oltott volt, és őt is folyamatosan kérlelte – Gligor nem volt hajlandó felvenni az oltást. Szerettei máig nem tudják, hol kaphatta el a vírust, az azonban tény: hamar kórházi kezelésre szorult, állapota pedig a kórházban is gyorsan romlott.

A szigorítások miatt csak Bilyana lehetett mellette, aki folyamatosan beszélt hozzá, lejátszotta kedvenc zenéit, valamint a füléhez tartotta a telefont, hogy rokonai is beszélhessenek hozzá akkor is, amikor a családapa már kómában feküdt. A férfi január 2-án hunyt el.

Szerettei most online adománygyűjtésbe kezdtek, hogy testét hazaszállíttathassák Makedóniába. Az eredetileg kitűzött 5500 fontos célt többszörösen túllépve eddig 13 ezer font (átszámítva 5,5 millió forint) gyűlt össze.

(Via)