Életveszélyes trend terjed: rovarirtóval próbálnak méregteleníteni a vakcinaellenesek oltás után

Veszélyes trend terjed az oltakozó vakcinatagadók közt. Ennek okára egy, az Egyesült Állomakban készített felmérés adhat választ: eszerint az országban minden negyedik munkavállaló azért kérte a vakcinát, mert arra a munkaadója kötelezte. Ezek azok az emberek, akik bizarrabbnál bizarrabb módszerekhez folyamodnak, hogy "kivezessék" szervezetükből a védőanyagot – írja a Házipatika. Mondanunk sem kell, a teljesen tudománytalan metódusok nem egy esetben határozottan károsak.

Ilyen például az a TikTokon terjedő trend is, amelyben arra szólítják fel a "méregtelenedésre" vágyókat, hogy vegyenek egy komplex – tisztítószerként, gyomirtóként és rovarölőként is használt – bórax fürdőt, ami azonban nem csak, hogy irritálja a bőrt és a szemet, de nagy mennyiségben súlyos mérgezést is okozhat. Emellett számos diétát is ajánlanak a hatástalanításra, ilyen a teljesen hasztalan zsírdiéta is, emellett többen az invermektin és a hidroxiklorid szedésére esküsznek, ami – mondani sem kell – szintén eredménytelen, ellenben súlyos egészségügyi panaszokhoz vezethet.