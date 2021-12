Ezeket fogyassza a vírusok megelőzése érdekében

A fokhagymát már a középkor óta használják itthon gyógyításra. Huszonötnél is több hatóanyaga van, tele van ezimekkel, vitaminokkalm ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, szelén és kálium is van benne. Antivirális hatása is van, a növényben lévő kénvegyületek miatt, ami eredetileg a kártevők ellen óvják. Megelőzésre és a gyógyulási idő lerövidítésére is alkalmas.