Újra tanul járni a 21 éve eltűnt Tamás édesanyja

Tavaly április 21-én agyvérzést kaptam. A bal felem lebénult, a kezem azóta sem mozog. Volt egy koponyaműtétem, az akkor kivett csontot idén augusztusban ültették vissza. Mindent újra kell tanulnom, az öltözködésben is a férjem segítségére szorulok. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felépülük, és már nem kell mindenben a hitvesemre támaszkodnom, de már annak is örülök, hogy házon belül a kerekesszékemen, botra támaszkodva is tudok közlekedni – mondta a rokkantnyugdíjas asszony. Mint kiderült, Mátyás is kénytelen volt feladni a halboltját, így mindketten a nyugdíjukból élnek.