Sokkoló vallomást tett Maddie lehetséges gyilkosa

A hírek szerint több rémisztő bűnügyben is része lehetett a 2007-ben Portugáliából eltűnt kislány, Maddie McCann megölésével gyanúsított férfinak. C. Brueckner elfogásakor fény derült pedofil hajlamára, és azt is vizsgálja a rendőrség, hogy szerepe volt-e más meggyilkolásában.