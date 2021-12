Össze-vissza karcolta kulccsal a luxuskocsit az idős nő, de csak ezután jött a durva felismerés

Teljesen kiakadt egy nő, mert egy áruház parkolójában egy Teslás beállt egy helyre, amit ő nézett ki magának. Gondolta, aljas bosszút áll, ezért kulccsal összekaristolta a Tesla oldalát. Nem végzett félmunkát, kétszer is visszament.

Igen ám, de a Teslának négy kamerája is van, amely bizony rögzítette a teljes őrületet. A rendőrségnek pedig egyszerű dolga volt megtalálni a dühödt asszonyt, aki az ámokfutásáért megkapta a számlát is. Költhette volna a 7650 dollárt (2,5 millió forint) akár dühkezelési terápiára is... A rendőrök nem kérdezték meg tőle, megérte-e mindez egy parkolóhelyért...