Nem, ez nem vicc: Nyalható tévét találtak fel

A japán Meidzsi Egyetem kutatója, Homi Miyashita olyan televíziót alkotott, amely látvány mellett az ízélményt is kínál. A képernyőn található tíz kis tartályból keveri ki a bemutatott étel ízét egy apró szerkezet, amit az újra cserélődő fóliára fújva a néző meg is kóstolhat - írja a The Guardian.

A szakember szerint a Taste the TV segít az embereknek a járvány idején úgy kapcsolatot tartani a külvilággal, új élményeket szerezni, hogy ki sem kell mozdulniuk otthonról.

Taste the TV: Japan invents lickable screen to imitate food flavours https://t.co/AaY8fg5i03 — The Guardian (@guardian) December 23, 2021

Az eszköz a szakácsok vagy a borszakértők távoktatására is alkalmas lehet.

- véli Miyashita, a feltaláló.

A professzor harminc hallgatójával dolgozott az ízes tévén, emellett egy ízfokozó villát is kifejlesztettek. A nyalható TV-nek egyelőre csak a prototípusa készült el, jövőre tervezik piacra dobni. Várhatóan 875 dollárba, azaz 286 ezer forintba fog kerülni.