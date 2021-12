Nézőpont: A Fidesz áll nyerésre 2021 végén

A több mint két hónapja tartó kampányával Márki-Zay Péter nem tudott fordítani a pártpreferencia trendeken. Egy „most vasárnap” tartott választáson a pártot választani tudók 55 százaléka szavazna a kormányoldalra és 43 százalékuk az ellenzéki közös listára. A Fidesz, valódi néppártként, szinte minden társadalmi csoportban megelőzi a baloldalt. Fellegvárainak számít a nyugdíjas társadalom és a községekben élők csoportja, ahol a válaszadók kétharmada kormánypárti szavazó. Budapest azonban kivételt jelent ez alól, a főváros politikai szempontból elszakad az ország többi részétől, itt ugyanis a baloldal áll 59, míg a jobboldal 39 százalékon – derül ki a Nézőpont által közzétett felmérésből.

Mindez hiba határon belüli elmozdulást jelent az októberben és novemberben mért adatoktól (akkor Fidesz 56, baloldal 42-43 százalékon állt), amely azt is jelenti, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester nem tudta teljesíteni a vele szemben megfogalmazott politikai elvárást, az ellenzéki tábor bővítését.

Fotó: Nézőpont Intézet

A Fidesz előnye nemcsak az aktuális pártpreferenciákban, de a választók várakozásában is megjelenik. Arra a kérdésre, hogy „melyik politikai oldal fogja megnyerni a következő országgyűlési választást” az aktív szavazók 70 százaléka jelöte meg a „mostani kormányoldalt” és csak 16 százaléka nevezte meg a „mostani ellenzéki oldalt”. Az kevésbé meglepő, hogy a kormánypártiak 91 százaléka a kormány győzelmére számít (8 százaléka nem tudott válaszolni), az azonban mindenképpen, hogy a kormánykritikus tábornak kevesebb mint a fele (45 százalék) bízik a baloldal győzelmében, míg harmada (34 százalék) a Fidesz győzelmét tartja valószínűbbnek. Beszédes az is, hogy a kormánykritikus tábor ötöde (21 százalék) nem tudott válaszolni a várható győztesre vonatkozó kérdésre, amely a bizonytalanság és a reménytelenség keveredésére utal. Márpedig a győzelem reménye nélkül minden kampány nehezebb. S mivel a közjogi előírások alapján akár bő száz nap múlva is lehet országgyűlési választás Magyarországon, biztosan kijelenthető, hogy jelenleg a Fidesz áll nyerésre.

Módszertan

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása 2021. december 13. és 15. között 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta minden kutatás esetében reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék.