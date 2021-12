Továbbra is a borongós idő kap főszerepet, sűrű ködfoltokra csütörtökön is nagy eséllyel számíthatunk. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nap folyamán emellett – egy gyenge hidegfront hatására – az északi, és a keleti területeken gyenge eső, záporeső is előfordulhat.

Északon szakadozottabbá válhat a felhőzet. 1 és 6 fok körüli időre számíthatunk délután.