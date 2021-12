Nanushka után újabb magyar márka a Szex és New Yorkban!

Alig néhány napja bombaként robban a hír, hogy a Szex és New York legújabb felvonása, az És egyszer csak... előzetesében az egyik főszereplő, a Cynthia Nixon által alakított Miranda Hobbes karaktere a Nanushka Paige Tencel overálljában látható, mely a 2021-es tavasz-nyár kollekció egyik lélegzetelállító darabja.

Ezúttal pedig a The Times online verziója számolt be arról, hogy A Szex és New York egy másik kiváló színésznője, Kristin Davis egy krém A-övcsatos kosztüm nadrágot visel a magyar divatmárka az AERON's 2021 őszi-téli kollekciójából.

A kollekció gyönyörű darabját IDE KATTINTVA nézhetjük meg!

A magyar divatipar az elmúlt években jelentős átalakuláson és fejlődésen ment keresztül. Egyre több feltörekvő tervező és márka próbál meg a hazai piac mellett külföldön is helytállni, néhányuk pedig már nagyon rövid idő alatt jelentős sikereket ért el. Közéjük tartozik az AERON is, amely olyan jelentős piacokon mutatott jó eredményeket, mint Japán, Nagy-Britannia vagy Németország.

Áron Eszter divattervező 2011-ben alapította meg a letisztult vonalvezetéséről ismert AERON-t, amely nemzetközi szinten is elismert divatmárkává nőtte ki magát az elmúlt években. Tavaly év végén a vállalat újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen 2020-tól már a nemzetközi divatiparban jártas GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szakmai stábjával, a Vanguards Group tagjaként folytathatta korábbi terveinek a megvalósítását.