Itt az igazság! Tóth Andi és Andrei Mangra kitálaltak - Videó

„Viccesnek találjuk ezeket a találgatásokat, hogy együtt vagyunk-e. Most mit csináljunk velük?! Elkezdhetnénk panaszkodni, hogy nem is... De ha együtt lennénk, akkor azt elmondanánk. Nagyon jó barátok vagyunk, és ez így is fog maradni” – reagált a híresztelésekre Tóth Andi, majd Andrei vette át a szót.



„Az igazság az, hogy mi igazából ennyire szeretjük egymást. Egymáson alszunk, eszünk, táncolunk, fürdünk. Ez a mi kapcsolatunk. Hogy mi lesz ebből, azt mi sem tudjuk” - jegyezte meg sejtelmesen a profi táncos.