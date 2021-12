Gyurcsány „jutalomfalatot” dobott Karácsonynak és Márki-Zaynak

Jól járt a Gyurcsány-féle „jutalomfalattal” Márki-Zay is, aki szintén megkapta a maga támogató posztját. Sőt, hogy végtelen hiúságát legyezgesse, még Kapitánynak is elkeresztelte őt a trükkös DK elnök. Akinek a szavait érdemes lehet kétszer is elolvasni. Akine van füle kihallhatja belőle, hogy szinte csicskaként „dicsérgeti” Márki-Zay-t.