Az egész falut kisütik mézeskalácsból Geresdlakon

Karácsonykor két szívet megdobogtató jelenséggel találkozunk. Az egyik az ünnepi mini falu, ahol megelevenedik a havas táj, az ünnepi fény és a különleges hangulat, a másik pedig a mézeskalács, amit gyerekek s felnőttek egyaránt, örömmel fogyasztanak. Geresdlakon azonban e két formát ötvözték és minden évben kisütik a falut mézeskalácsból. A folyamatról Kettné Schmidt Tímea, a mézeskalácsfalu kitalálója mesélt a Borsnak.

KARÁCSONYI MŰSORRAL INDULT

Az ötlet egyszerűbb volt, mint gondolnánk.

– Nagyon szeretek sütni. 14 éve, 2007-ben kitaláltam, mi lenne ha sütnék egy kis falut. Ez már akkor kinőtte magát, mert több ismerősöm is csatlakozott az ötletemhez, és a helyi iskola karácsonyi műsorára kisütöttünk egy mini települést. Nagy örömömre szolgált, hogy a mézeskalács-falu osztatlan sikert aratott – mesélte Tímea, aki azt is elárulta, hogy a következő két évben szintén egy kis falut alkottak a süteményből, s ezután jutott eszükbe, mi lenne, ha magát Geresdlakot sütnék ki.

– Szerencsére többen kedvet kaptak ehhez a kezdeményezéshez. Mindig meghirdetjük a következő évi sütés időpontját, és ilyenkor 3-4 hétvégére elkérjük a helyi Közösségi Ház konyháját, ahol a faluval foglalkozunk. Úgy időzítjük a sütéseket, hogy advent első vasárnapjára teljesen kész legyen az építmény – avatott be a részletekbe az ötletgazda.

Kettné Schmidt Tímea 14 éve fogja össze a húsz fős kalácssütő csapatot Fotó: Saját

SÜTÉS, DÍSZÍTÉS, SZÁRADÁS

A falun nagyjából 20-an dolgoznak. A törzscsapathoz, akik a kezdetektől fogva benne vannak a projektben, mindig csatlakoznak újak, akik ügyesen segédkeznek a konyhában.

– Szinte mind nők vagyunk, a férfiak nagyon ritkán állnak be – mondta nevetve Tímea, aki kiemelte: a mézeskalács összetevőinél odafigyelnek, hogy helyi termelőktől szerezzék be az alapanyagokat, így a felhasznált tojás és méz kivétel nélkül geresdlaki.

– A tésztát a sütés előtt bekeverjük, összegyúrjuk, és két napig állni hagyjuk. Amikor többen összegyűlünk, kisütjük az épületek elemeit, majd amikor kihűltek a darabok, kidíszítjük őket. Ha a díszítés is megszáradt, akkor rakjuk össze a házakat – magyarázta Tímea, aki azt is elárulta, miket szoktak kisütni évről évre.

Az állandó épületek mellett mindig készülnek valamilyen meglepetéssel Fotó: Ria Zahn

– Az állandó épületek közé tartozik a két templom, a harangház, az önkormányzat, a közösségi ház, az iskola és az óvoda, valamint a helyi múzeumok. Ezek minden évben elkészülnek, és ezt a kompozíciót színesítjük valamilyen meglepetéssel. Az utcákat is valósághűen kidolgozzuk – mesélte a sütifalu első embere.

Kettné Tímea elmondta, a meglepetés mindig változik. Volt olyan év, amikor a falu rendezvényeit – szüreti bál, gőzgombócfesztivál, augusztus 20-a – sütötték meg, a legapróbb részletekig, beleértve a kilátogató embereket is. De amikor a templom felújítását sütötték ki, az ácsokat és a kőműveseket is megjelenítették.

Az épületek még karácsony után is állnak Fotó: Ria Zahn

TÖBB EZREN NÉZIK MEG

A mézeskalácsfalunak saját múzeuma van, ahol november végétől januárig látogatható a rendhagyó kiállítás.

– Hagyományosan advent első vasárnapján nyitunk, és karácsony után is állnak még az épületek. Január közepén szétszedjük a sütiket, igaz, a szebbeket megőrizzük és a következő faluba is beletesszük – mesélte a sütifalu kitalálója, aki azt is elmondta: a szétszedett mézeskalácsokat már nem lehet megenni, annyira megszáradnak.

– A látogatókat viszont mindig megvendégeljük egy kis mézeskaláccsal, ugyanabból a tésztából, amiből a falu is készül – tette hozzá Tímea. Az egyedülálló mézeskalácsfalu egyre felkapottabb, évente több ezren tekintik meg a kiállítást.

ELŐZETES BEJELENTKEZÉSSEL LÁTOGATHATÓ A MÉZESKALÁCSFALU

A kiállítás telefonos egyeztetést követően tekinthető meg.

Az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: 30/957-96-47, 69/349-101, 30/648-25-60.

Helyszín: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 21.