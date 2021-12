Fegyelmezettebb a színpadon, mint a magánéletében Kautzky Armand

A viccelődésnek is van etikettje, amit ő a színpadon szigorúan be is tart. A Rozmaring pillanatok a családnak-podcast legutóbbi meghívottja a közmédia Montágh Testületének újdonsült tagjaként, nemcsak a magyar nyelv művelésére fektet nagy hangsúlyt, hanem arra is, miként lép kapcsolatba a színpadról a közönségével.