Mit szabad és mit nem? A legnagyobb hiba, amit a téli madáretetés során elkövethetsz

A madáretetés az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk a természettel, még akár városi környezetben is. Jó érzés figyelni, ahogy a cinegék, cinkék, verebek és pintyek visszajárnak ugyanarra a helyre. Biztosak vagyunk abban, hogy most valami nagyon jót cselekszünk, de valójában a segítség csak bizonyos időszakokban és formában lehet hasznos számukra. Ha rosszul csináljuk, felboríthatjuk a természetes táplálkozásukat, vagy akár meg is betegíthetjük őket. Ezért fontos, hogy ne ösztönből, hanem tudatosan szórjunk ki magvakat. A madáretetésnek fontos szabályai vannak. Ideje tisztázni, mikor, mivel és hogyan segítsük tollas vendégeinket, és mi az, amivel rengeteget árthatunk, hiszen ha nem vigyázunk, akár az életben maradásukat is kockáztatjuk. Nézzük lépésről lépésre, mire érdemes figyelni!

A madáretetés időszaka alatt nem hagyhatjuk üresen az etetőt.

Fotó: Vivid_Moments / Shutterstock

Mikor életmentő a madáretetés, és mikor válik kockázatossá?

Meddig szabad etetni, és mikor kell fokozatosan abbahagyni?

Mit tegyünk ki a madáretetőbe, és mi az, amit semmiképp se?

Igaz, hogy a madáretetés télen életmentő?

A hideg hónapokban a madarak számára drasztikusan csökken a természetes táplálék mennyisége. A fagyott talaj, a hó és a rövid nappalok megnehezítik a rovarok és magvak elérését. Ilyenkor az etetés a túlélésük kulcsa lehet. Egy jól összeállított madármenü fontos energiapótlást jelent számukra.

Csak azt eszi, amit tőlünk kap?

A madarak nem tőlünk függenek alapvetően, és nem is szabad, hogy függővé váljanak. Az etetés célja az, hogy kiegészítse, ne pedig helyettesítse a természetes táplálékot. Ez különösen fontos enyhébb teleken, amikor részben maguk is találnak ennivalót. Gondoljunk úgy az etetésre, mint egy biztonsági hálóra.

Mivel NE etessük a madarakat?

A rosszul megválasztott menü többet árt, mint használ. A kenyér, sós magvak, főtt ételmaradék, tejtermékek és penészes élelmiszerek szigorúan tiltólistásak. Ezek emésztési gondokat, betegségeket vagy akár pusztulást is okozhatnak. Ha nem vagyunk biztosak valamiben, akkor azt az élelmet inkább ne tegyük ki nekik. A madarak nem tudják kiválogatni, mi árt nekik, ezért mindent megesznek, amit elérnek. A tudatosság itt szó szerint élet-halál kérdése lehet.

Mivel etessük a madarakat?

A natúr napraforgómag, hántolatlan tökmag, a háló nélküli faggyúgolyó, zabpehely és alma darabok kiváló választások. Akár az almahéjat is kitehetjük nekik, ami amúgy a kukában végezné. Fontos, hogy minden sótlan, fűszermentes és friss legyen. A különböző madárfajok eltérő ízléssel rendelkeznek, ezért jó, ha többféle eleséget kínálunk számukra. Így nagyobb lesz a látogatottság is, több szebbnél szebb magárban gyönyörködhetünk.

Nem baj, ha csak néha kapnak?

Ha egyszer elkezdjük az etetést, fontos, hogy rendszeresen folytassuk, különösen a hideg időszakban. A madarak gyorsan megtanulják, hol találnak táplálékot, és számítanak rá. Egy hirtelen megszakítás energiahiányhoz vezethet. Ha elutazol, kérj meg valakit, hogy pótolja az etetést.

Meddig szabad etetni a madarakat?

A madáretetés szezonja általában novembertől márciusig tart, pontosabban az első fagyoktól a tartós felmelegedésig. Tavasszal, amikor megjelennek a rovarok és a friss növényi táplálékok, már nincs szükség segítségre. Sőt, a túl késői etetés megzavarhatja a természetes táplálkozási szokásokat. Fontos, hogy az időjárást figyeljük, ne a naptárt böngésszük!

Hogyan álljunk le az etetéssel?

Semmiképp se egyik napról a másikra. Fokozatosan csökkentsük a mennyiséget, hogy a madarak visszaszokjanak az önálló táplálékszerzéshez. Ez különösen fontos városi környezetben, ahol kevesebb a természetes forrás. Így elkerülhető a stressz és az energiahiány.

Egyetlen éjszak alatt is rengeteget fogyhatnak

A cinege, aki akár a postaládába is képes befészkelni, egy hideg téli éjszaka alatt testsúlya akár 10%-át is elveszítheti. Ezért számít minden egyes kalóriadús falat, amit nappal elfogyaszt. A megfelelő etetés szó szerint segíthet átvészelni az éjszakát – különösen nagy mínuszokban, főleg egy széncinege esetében.