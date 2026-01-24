Evés teszt: Most kiderül, melyik típusba tartozol

Az evés nem csupán az éhséget csillapítja

A tesztből kiderül, számodra mit jelent az étkezés

Vajon testi vagy érzelmi éhség, amit érzel?

Az evés teszt segítségével most megtudhatod, hogy milyen evő vagy. Az evési szokások sokat elárulnak a stresszkezelésről, az önbizalomról és a testképről is. Nem létezik jó vagy rossz evőtípus, csak tudatosabb és kevésbé tudatos minták. Ez a teszt segít felismerni, melyik irányba billen a mérleg nálad.

Milyen evő vagy? Az evés tesztből kiderül a valódi személyiséged

Fotó: Dmytro Sheremeta / Shutterstock

Evés teszt: Milyen evőtípusba tartozol?

Az étkezés nem csupán biológiai szükséglet, hanem érzelmi, társas és kulturális élmény is. Van, amikor jutalomként tekintesz rá, máskor vigaszként, megint máskor szigorú szabályrendszerként. Lehet, hogy ösztönösen hallgatsz a tested jelzéseire, de megeshet, hogy te inkább az az étkezési típus vagy, aki számol, mér és tiltólistákat vezetsz. A túlzásba vitt diéták és a kontroll nélküli falások mögött gyakran ugyanaz a kérdés áll: mennyire vagy kapcsolatban önmagaddal? Abból, hogy milyen evőtípus vagy, ez is kiderül.

1. Mit teszel egy igazán stresszes nap után?

A) „Megérdemlem” alapon falatozok valami finomat, és gyakran többet is, mint terveztem.

B) Próbálok nem enni, mert úgy érzem, ilyenkor a kontroll különösen fontos.

C) Eszem valamit, ami jól esik, de figyelek a mennyiségre és arra, hogy valóban éhes vagyok-e.

2. Hogyan viszonyulsz a diétákhoz?

A) Gyakran belevágok, de nehezen tartom, és előbb-utóbb elszabadul az evési roham.

B) Szigorúan betartom a szabályokat, még akkor is, ha közben éhes vagy fáradt vagyok.

C) Inkább rugalmas elveim vannak, mint merev diétám.

3. Mi történik, ha tiltott ételt eszel?

A) Bűntudatom van, ezért gyakran folytatom az evést: „most már mindegy” alapon.

B) Erős lelkiismeret-furdalást érzek, és később kompenzálok.

C) Tudomásul veszem, és továbblépek, különösebb érzelmi hullám nélkül.

4. Mennyire hallgatsz a tested jelzéseire?

A) Gyakran csak akkor veszem észre, hogy túl sokat ettem, amikor már rosszul vagyok.

B) Inkább figyelmen kívül hagyom az éhséget, ha nem „szabad” ennem.

C) Többnyire felismerem az éhséget és a jóllakottságot is.