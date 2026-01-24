Evés teszt: Most kiderül, melyik típusba tartozol

Az evés teszt segítségével most megtudhatod, hogy milyen evő vagy. Az evési szokások sokat elárulnak a stresszkezelésről, az önbizalomról és a testképről is. Nem létezik jó vagy rossz evőtípus, csak tudatosabb és kevésbé tudatos minták. Ez a teszt segít felismerni, melyik irányba billen a mérleg nálad.
Az étkezés nem csupán biológiai szükséglet, hanem érzelmi, társas és kulturális élmény is. Van, amikor jutalomként tekintesz rá, máskor vigaszként, megint máskor szigorú szabályrendszerként. Lehet, hogy ösztönösen hallgatsz a tested jelzéseire, de megeshet, hogy te inkább az az étkezési típus vagy, aki számol, mér és tiltólistákat vezetsz. A túlzásba vitt diéták és a kontroll nélküli falások mögött gyakran ugyanaz a kérdés áll: mennyire vagy kapcsolatban önmagaddal? Abból, hogy milyen evőtípus vagy, ez is kiderül.
A) „Megérdemlem” alapon falatozok valami finomat, és gyakran többet is, mint terveztem.
B) Próbálok nem enni, mert úgy érzem, ilyenkor a kontroll különösen fontos.
C) Eszem valamit, ami jól esik, de figyelek a mennyiségre és arra, hogy valóban éhes vagyok-e.
A) Gyakran belevágok, de nehezen tartom, és előbb-utóbb elszabadul az evési roham.
B) Szigorúan betartom a szabályokat, még akkor is, ha közben éhes vagy fáradt vagyok.
C) Inkább rugalmas elveim vannak, mint merev diétám.
A) Bűntudatom van, ezért gyakran folytatom az evést: „most már mindegy” alapon.
B) Erős lelkiismeret-furdalást érzek, és később kompenzálok.
C) Tudomásul veszem, és továbblépek, különösebb érzelmi hullám nélkül.
A) Gyakran csak akkor veszem észre, hogy túl sokat ettem, amikor már rosszul vagyok.
B) Inkább figyelmen kívül hagyom az éhséget, ha nem „szabad” ennem.
C) Többnyire felismerem az éhséget és a jóllakottságot is.
A) Hullámzó: megnyugtat, de utána gyakran bánt.
B) Befeszülök tőle: sok szabály, sok elvárás.
C) Alapvetően szeretek finom ételeket enni.
Számold össze, hogy melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.
Az evés nálad gyakran érzelmi reakció: stressz, fáradtság vagy jutalmazás kísérője. Nem az akaraterő hiányzik, hanem más megküzdési eszközök. A tudatosítás és lassítás lehet a kulcs a változáshoz, főleg ha felismered az érzelmi evés jeleit.
Szigorú szabályok mentén próbálod irányítani az étkezést, ami hosszú távon kimerítő lehet. A tested jelzései háttérbe szorulnak, az evés pedig stresszforrássá válik. A rugalmasság tanulása segíthet visszanyerni az egyensúlyt.
Jó kapcsolatban vagy a testeddel és az étellel. Tudsz élvezettel, mégis tudatosan enni, és nem egy-egy étkezés alapján ítéled meg önmagad. Ez az attitűd támogatja leginkább a hosszú távú testi-lelki egészséget.
Az agy nem tesz különbséget testi és érzelmi éhség között az első pillanatokban. Stressz vagy szomorúság hatására ugyanazok a jutalmazó agyi területek aktiválódnak, mint valódi éhségnél. Ezért fordul elő, hogy akkor is ennél, amikor a testednek valójában pihenésre, kapcsolódásra vagy megnyugvásra lenne szüksége. Az első falat sokszor nem az ételről, hanem az érzésekről szól.
Ha szeretnél többet megtudni az érzelmi evésről, nézd meg a videót!
