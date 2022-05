Ha ezt látod a tükörben, azonnal menj orvoshoz

Nem is hinnénk, de az orvosoknak legelőször a szemünk szúr szemet, ha betegségekről van szó. A szemünk ugyanis nagyon sokat elárulhat egészségünkről.

A szem hátsó részén található erek elrendezése, az úgynevezett retinaérrendszer ugyanis szorosan összefügg például a szív egészségével. Ez azt jelenti, hogy a szemünkben látott problémák közvetlenül összefügghetnek a szívvel vagy akár a testedben lévő erekkel kapcsolatos egészségügyi gondokkal.

Egy szemvizsgálat éppen ezért nagyon sok egészségügyi problémára hívhatja fel a figyelmet - írja a Chichago Medicine oldala.

Magas vérnyomás

A szemben a magas vérnyomás retinopátiát vagy a szem fő vérellátásának károsodását okozhatja. Ez szemvérzéshez, homályos látáshoz, duzzanathoz, idegkárosodáshoz vagy akár agyvérzéshez vezethet a retinában, teljes látásvesztéssel. A szemész megvizsgálhatja a szem ereit, és észlelheti a magas vérnyomás vagy akár a cukorbetegség jeleit – még vérnyomásmérő használata nélkül is. Ha az artéria sokkal kisebb, mint a véna, vagy a véna sokkal nagyobb, és kitágult, az magas vérnyomásra vagy szív- és érrendszeri kockázati tényezőkre utalhat.

Blokkolt artériák

A magas vérnyomás nem az egyetlen szívvel kapcsolatos betegség, amely a szemben észlelhető. Ha kis embólusokat látunk a szemben, akkor azok származhatnak a nyaki verőérből – ez a fő artéria, amely a vért juttatja a fejbe és a nyakba – vagy a szívben lévő embóliából. Az artériás embólia akkor fordul elő, ha az embólia áthaladt az artériákon, majd elakad kis erekben vagy olyan szervekben, mint az agy vagy a retina. Ez korlátozhatja, esetleg blokkolhatja a véráramlást, ami szövetkárosodást, agyvérzést, vakságot vagy legrosszabb esetben akár halált is okozhat.

Cukorbetegség

A cukorbetegség is egy olyan állapot, amely a legtöbbször a szemen is meglátszik, ha szakemberek vizsgálják. De mivel lassan alakulhat ki, előfordulhat, hogy az emberek figyelmen kívül hagyják a nyilvánvaló jeleket. A szemben a magas vércukorszint problémákat okozhat a kis vérerekben. Ha ez megtörténik, fennáll a veszélye a diabéteszes retinopátia kialakulásának, amely vaksághoz, valamint szív- és veseproblémákhoz vezethet. A cukorbetegség a szívbetegségekkel is összefügg.

Ízületi gyulladás

A szemvizsgálat során úgynevezett szisztémás gyulladásos betegségek is kimutathatók, amelyek gyulladást okoznak a test más részein. Ezen állapotok közül sok szemgyulladást, fájdalmat, vörösséget és látásvesztést okozhat. Például a szemszárazság gyakran társul ezekkel az állapotokkal. Ha súlyos, és nem kezelik, a szaruhártya, a szem kupola alakú, tiszta felülete károsodhat.

A szemünk sok betegséget megmutathat Fotó: Shutterstock

Hipertóniás chorioretinopathia/choroidopathia

A szemerek magas vérnyomás általi károsodása szivárgó erek kialakulásához vezethet. Ez a retina alatti folyadék felhalmozódását eredményezi, ami egy átfogó szemvizsgálat során látható. Következménye a torz látás és a retina hegesedése lehet.

Szívbetegség

Figyelembe véve, hogy a szívbetegségek a vezető halálokok a világon, azok korai diagnosztizálása és kezelése segíthet megelőzni a szívrohamot vagy a szélütést. A szívbetegség miatti csökkent véráramlás megjelenhet a retinában, amely a központi retinaartériából kap táplálékot. Ha a retina vérellátása blokkolt vagy csökken, azt „ischaemiának” nevezik, és a retina sejthalálához vezet. Amikor egy retinasejt elpusztul, nyomot hagy a retinán, amely az OCT-szkennelésnek nevezett technológia segítségével látható. Az elhalt retinasejtek által hagyott nyomok megszámlálásával a szemorvosok megállapíthatják, hogy fennáll-e a szívroham vagy a szélütés veszélye.

Algoritmus számol be állapotunkról

A szem-szív kapcsolat kutatása egyre növekszik, és egyre egyszerűbb lesz. A Google és egészségügyi technológiai leányvállalata, a Verily 2018-ban a Nature Biomedical Engineering című folyóiratban publikált egy tanulmányt, amely kimutatta, hogy egy algoritmus sikeresen képes előre jelezni a betegek szív- és érrendszeri megbetegedésének kockázatát a szem vizsgálata alapján. Az algoritmus, amely 300 000 szemképet használ, azt a célt szolgálja, hogy megmutassa, mely betegeknél várható szívbetegség a következő öt évben. A rendszer információkat kapott a betegek életkoráról, dohányzási szokásairól, neméről és a vérnyomásáról. 70%-os pontossága hasonló a jelenlegi vérvizsgálati módszerhez, amely az esetek 72%-ában helyes. Nem találja meg ugyan a betegséget, de találhat olyan kockázati tényezőket, amelyek a szívelégtelenséghez kapcsolódnak.