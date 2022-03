Bombabiztos kapcsolatra vágysz? Velük elérheted

Talán nem is kell magyarázni, miért éppen azoknak lesz tartós a házassága, akik olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint megfontoltság, kiegyensúlyozottság, kiváló problémamegoldó képesség. Eláruljuk, melyik csillagjegyekben ötvöződik mind egyszerre. Ha őket választod, megváltod a jegyed az örökkön-örökké tartó járatra.

Mérleg

A Mérlegek számára az egyensúly és a béke a legfőbb prioritás, ráadásul nagyon jók is mindezek megteremtésében és megőrzésében. Kiváló intuícióiknak köszönhetően jó érzékkel választják ki a számukra megfelelő partnert, ám a kapcsolataikat így is kellő óvatossággal alakítják, illetve emelik mind magasabb szintekre, míg eljutnak a házasságkötésig. Mindezekből adódóan a frigyüket általában összhang és konstruktív, higgadt konfliktuskezelés jellemzi, így a Mérleg házassága ritkán végződik válással.

Rák

A Rák szülöttei gondoskodó és önfeláldozó emberek. Egy kapcsolatban, házasságban előszeretettel rendelik alá saját szükségleteiket a párjuk, majd a gyerekeik, vagy akár más családtagok, például szülők, anyós, após érdekeinek. Még akkor is, ha ez nem mindig egészséges, számukra nem jelent problémát, sőt, inkább természetes állapotként tekintenek rá. Gyakran még akkor is benne maradnak a házasságban, ha valójában már nem boldogok. Ha mégis válásra kerül a sor, azt általában inkább a másik fél kezdeményezi.

Bak

A Bakok nagyon megfontolt, komoly gondolkodású, szavatartó emberek. Mindent alaposan megterveznek, szilárd alapokra építkeznek és a bizalmukat is nehéz elnyerni, éppen ezért a házasságig is lassan és módszeresen jutnak el. Azonban ha egyszer megkötötték azt, a végsőkig tartják magukat a fogadalmukhoz. Amennyiben a a házasságukban problémák merülnek fel, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megoldják azokat, ami az esetek többségében sikerül is.

Szűz

A Szüzek a perfekcionizmusukról híresek, az ő világképükbe egyszerűen nem fér bele, hogy rosszul válasszanak párt, pláne pedig házastársat és személyes kudarcként élik meg, ha ez mégis megtörténik. Éppen ezért rendkívül megfontoltak e téren, és legtöbbjük hozzájuk hasonlóan megfontolt partnerrel köti csak össze az életüket, ami a tartós és valóban működőképes házasság záloga lehet.