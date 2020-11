Gyalázat: a koporsóban fekvő Maradonával szelfiztek a temetkezési alkalmazottak

A szerdán 60 éves korában elhunyt argentin futballikont, Diego Maradonát az egész világ gyászolja, a temetésében segédkező munkatársak viszont meggyalázták az emlékét.

Előbb Diego Molina tartotta jópofának, hogy feltartott hüvelykujjal pózoljon a legendás sportember nyitott koporsója mellett, ráadásul a képet meg is osztotta a neten.

Despiden a Diego Molina (derecha), empleado de la funeraria que proveyó el féretro de Maradona. Molina se tomó una foto junto al cuerpo sin vida del astro del fútbol y permitir lo mismo a otras dos personas. pic.twitter.com/hcJNap7EZV — Jensser Morales (@JMoPeriodista) November 26, 2020

Rá is zúdult a népharag – jogosan.

Később még egy kép járta be a világhálót, amin két másik férfi is ugyanott szelfizik. Jensser Morales, a Globovision újságírója arról számolt be, hogy Molinát és társait azonnal kirúgták a munkahelyéről. A temetkezési vállalkozó azonban állította, nem volt erre szükség, mert a három férfi csupán besegített náluk, nem volt állandó alkalmazott – írta meg a Daily Star.