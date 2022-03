Friss hírek érkeztek Mészöly Kálmán állapotáról

A vasi klub tulajdonosi testülete úgy véli, még eredményesebb lesz a Haladás, ha a Szombathelyen korábban edzőként bizonyító Mészöly Géza is segít. A legendás szövetségi kapitány, Mészöly Kálmán fia ezúttal szakmai vezetőként vállalt munkát.

Egyfajta kapocs az, amit betöltök a tulajdonosok és Németh Szabolcs vezetőedző között

– magyarázta a Borsnak Mészöly, aki 2014 és 2016 között előbb az utolsó öt fordulóban megmentette a kieséstől a vasiakat, majd az azt követő két kiírásban előbb az ötödik, majd a hatodik helyen végzett velük. "Szó sincs arról, hogy „kettős hatalom” jönne létre, pusztán az észrevételeimet megosztom a vezetőedzővel, továbbá a tréner és a tulajdonosok között közvetítek."

Mészöly Géza korábban már sikereket ért el a Haladásnál. Fotó: Szabó Miklós

Mészöly Géza biztos abban, hogy a Haladás hamarosan ismét kiharcolja az élvonalbeli tagságot. Heti egyszer-kétszer utazik Szombathelyre, és a bajnoki meccseket természetesen a helyszínen nézi végig. Az 55 éves szakember elárulta, mielőtt elvállalta volna a Haladás felkérését, kikérte édesapja, az egykori válogatott védő és szövetségi kapitány, Mészöly Kálmán véleményét.

Apámat, a Szőke Sziklát felvillanyozta új lehetőségem, mert Szombathely a szíve csücske. Halmosi Zoltán máig közeli barátja, továbbá a másik szombathelyi legendát, Kereki Zoltán kapitánykodása időszakában alapemberként vette figyelembe a válogatottjában

– mesélte Géza, aki édesapja állapotáról is beszélt. "Már három oltást kapott. A bezártságot leszámítva, jól érzi magát, remek a hangulata. A korábbi problémáit rendszeresen ellenőrzik, jó kezekben van. Folyamatosan nézi a meccseket, és miattam most a Haladásnak is szurkol..."