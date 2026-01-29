Radics Béla: Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már ebbe a dolgokat

Mielőtt bárki félremagyarázná: nem a kamerák ellen szavaztunk, és nem a hidak biztonsága ellen - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Radics Béla.

A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének posztja úgy folytatódik:

Mi azt szerettük volna, hogy ezeket meg lehessen szavazni anélkül, hogy közben el kellene fogadnunk a 2025-ös csődköltségvetést. Erre nem adtak lehetőséget. (Csak a szoki…) A felvételen pontosan látszik, mi történt.

A bejegyzésében megosztott videóban pedig úgy fogalmaz:

Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már ebbe a dolgokat. Természetesen támogatjuk a térfigyelő kamarák hidakra való felhelyezését. De ezt úgy támogatjuk, hogy közben mi nem akartuk megszavazni a város csődköltségvetését. De megy a kamuzás, meg már megint a ferdítés, inkább nézd meg te a saját szemeddel, hogy mi történt.

Radics Béla videóját itt nézheted meg: