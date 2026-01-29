Radics Béla: Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már ebbe a dolgokat

Mielőtt bárki félremagyarázná: nem a kamerák ellen szavaztunk, és nem a hidak biztonsága ellen - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Radics Béla.
A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének posztja úgy folytatódik:
Mi azt szerettük volna, hogy ezeket meg lehessen szavazni anélkül, hogy közben el kellene fogadnunk a 2025-ös csődköltségvetést. Erre nem adtak lehetőséget. (Csak a szoki…) A felvételen pontosan látszik, mi történt.
A bejegyzésében megosztott videóban pedig úgy fogalmaz:
Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már ebbe a dolgokat. Természetesen támogatjuk a térfigyelő kamarák hidakra való felhelyezését. De ezt úgy támogatjuk, hogy közben mi nem akartuk megszavazni a város csődköltségvetését. De megy a kamuzás, meg már megint a ferdítés, inkább nézd meg te a saját szemeddel, hogy mi történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.