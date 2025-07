A Tisza párt egyik vezetője jól ismert pornószínésznő

Magyar Péter egyik fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője. Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a hölgy “odaadó", "kitartó", "fáradhatatlan” munkáját és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle. Jövője majd így lesz “bebiztosítva” a politikában. Így talán abbahagyhatja a pornófilmezést.

Fejér vármegye élén egy neves pornósztár

Róka Réka maga dicsekedett el a dicsérő oklevéllel

Róka Rékát már többször látták Magyar Péter oldalán Brüsszelben, még közösen sétálni is az utcán. Róka többször is eldicsekedett "hivatalos fotókkal" a brüsszeli kalandozásoktól a közösségi oldalán.

Magyar Péter bevitte Róka Rékát a brüsszeli ülésterembe is

Róka Rékát sokan felismerték a pornóiparból

Róka Rékát a sorozatos tiszás fotókon sokan felismerték a pornóiparból, hiszen ő nemcsak a Tisza párt egyik megyei vezetője, Magyar Péter kedvence, de jól ismert, híres pornószínésznő is.

"Művésznevére" kattintva - Valentina Gardell - tekintélyes kínálatot mutat a Google: MediumTits, BigAss, Natural, Milf, Babe, Cute, Amateur, Cast, BlowJob, FaceFuck és DeepThroat kategóriákban.

Van itt minden mint a moziban...

A Ripost által megkérdezett pornóipari szakértők így jellemezték a Tisza párti politikust :

"bevállalós, sokoldalú pornószínésznő, aki nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem."

Róka Réka pornóproducere a világ egyik leghíresebb szexfilmese, Pierre Goodman, akiről már nemcsak egy hosszú WIKIPEDIA szócikket írtak, de az HBO is nagysikerű dokumentum-sorozatot is forgatott róla. A híres-hírhedt producer forgatásai rendszerint kelet-európai hotelszobákban zajlanak, ahová ügynökei „csábítják föl" a legújabb felfedezetteket.

A Tisza-párti vezető pornográf filmjei is hotelszobákban készültek. Az egyik videó szerény cselekménye szerint Róka Réka, alias „Valentina Gardell” kvázi az utcáról esik be a stúdióba, hogy kipróbálja magát ebben a szakmában. Az akciót megelőzően egy mini-interjút is ad.

Aztán nekilátnak a lényegnek...

Csak erős gyomrúaknak ajánljuk, szigorúan 18 éven felül

Az egyik film felvezetőjében Réka argentin nőként mutatkozik be, aki Magyarországra jött szerencsét próbálni. A videóban végig spanyolul beszél, - Róka Réka saját állítása szerint jól beszéli ezt a nyelvet - azt a látszatot keltve, hogy dél-amerikai származású. De aki alaposan végignézi a filmet, láthatja és hallhatja, hogy a Tisza-párti politikus „önkívületi állapotban”, a csúcson, többször elszólja magát magyarul. Többek közt az „ajjaj”, „kicsikét”, és a „bazdmeg” magyar szavakat használja.