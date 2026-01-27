Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Törőcsik Franciska végre megmutatta, ezt eddig senki sem láthatta

Törőcsik Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 20:30
próbatánc
Törőcsik Franciska ismét nagy sikert ért el.

Törőcsik Franciska az utóbbi években elképesztő sikereket ért el, hiszen egyebek között szerepelt a Hunyadi című sorozatban és minden idők egyik legnézettebb magyar filmjében, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is – nem csoda, hogy hamarosan folytatást kap a Demjén-slágerekkel tarkított alkotás.

törőcsik franciska
Törőcsik Franciska újabb sikert ért el / Fotó: Bánkúti Sándor

Most újabb sikert tudhat maga mögött Törőcsik Franciska, akinek igazán jól kezdődik az év, hiszen a január 22-én bemutatott, legújabb filmje, a Magyar menyegző első helyen nyitott a hazai mozikban – úgy tűnik, hogy megérte ennyit dolgozniuk a készítőknek, hiszen a közönség teljesen odavan Káel Csaba filmjéért, ami kritikusunknak is nagyon tetszett.

Törőcsik Franciska most egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hogyan próbáltak a Magyar menyegző című film román táncára.

Így készültünk a @magyarmenyegzo román táncára… Nem könnyű a zene ritmusa, de a Bartók Román Népi Táncokat imádom, valamikor még el is tudtam zongorázni 😌, így megszelídítettem ezt a ritmust is valahogy… ✨

– írta a poszthoz Törőcsik Franciska.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska videóját, amihez rengeteg dicséret érkezett, ugyanis nem csupán a színésznő szépségét és tánctudását méltatták a követői, hanem a filmet is:

Itt lehet megtekinteni a Magyar menyegző előzetesét:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu