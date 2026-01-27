Törőcsik Franciska végre megmutatta, ezt eddig senki sem láthatta

Törőcsik Franciska az utóbbi években elképesztő sikereket ért el, hiszen egyebek között szerepelt a Hunyadi című sorozatban és minden idők egyik legnézettebb magyar filmjében, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is – nem csoda, hogy hamarosan folytatást kap a Demjén-slágerekkel tarkított alkotás.

Törőcsik Franciska újabb sikert ért el / Fotó: Bánkúti Sándor

Most újabb sikert tudhat maga mögött Törőcsik Franciska, akinek igazán jól kezdődik az év, hiszen a január 22-én bemutatott, legújabb filmje, a Magyar menyegző első helyen nyitott a hazai mozikban – úgy tűnik, hogy megérte ennyit dolgozniuk a készítőknek, hiszen a közönség teljesen odavan Káel Csaba filmjéért, ami kritikusunknak is nagyon tetszett.

Törőcsik Franciska most egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hogyan próbáltak a Magyar menyegző című film román táncára.

Így készültünk a @magyarmenyegzo román táncára… Nem könnyű a zene ritmusa, de a Bartók Román Népi Táncokat imádom, valamikor még el is tudtam zongorázni 😌, így megszelídítettem ezt a ritmust is valahogy… ✨

– írta a poszthoz Törőcsik Franciska.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska videóját, amihez rengeteg dicséret érkezett, ugyanis nem csupán a színésznő szépségét és tánctudását méltatták a követői, hanem a filmet is:

Itt lehet megtekinteni a Magyar menyegző előzetesét: