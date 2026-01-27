Kunu Márió megtörte a csendet a körözési ügyéről – Ez áll a háttérben!

Nem először került összetűzésbe a törvénnyel Kunu Márió, akit a hatóságok ezúttal garázdaság miatt köröztek. Az ismert előadó neve azonnal bejárta a sajtót, miután kiderült: a körözés idején Dubajban tartózkodott, ráadásul kisfiával együtt hagyta el az országot. Sokan úgy vélték, a visszaesőként is emlegetett celeb komoly bajba sodorhatja magát, akár szabadságvesztés is kilátásba kerülhetett volna.
Az ügy pikantériája, hogy a keresett előadó néhány nappal később fellépést hirdetett Magyarország egyetlen klasszikus diszkójában, ám Kunu Márió végül nem jelent meg az eseményen. Ezzel párhuzamosan a rendőrség továbbra is kereste, ami újabb találgatásoknak adott teret.
Az eljárás végkimeneteléről maga az érintett számolt be lapunknak. Elmondása szerint a körözést azért rendelték el, mert nem jelent meg a tárgyaláson.
Pénzbüntetést kaptam, igazából azért adták ki a körözést, mert nem jelentem meg a tárgyaláson. Nem voltam az országban, aztán most megint elutaztam a fiammal és a barátnőmmel, és így egyből kiadták a körözést, de az ügy időközben rendeződött
– nyilatkozta a Borsnak Márió.
Kunu Márió hozzátette: az ügy már lezárult, pénzbeli büntetést kapott.
Volt egy kisebb ügyem, amit már letárgyaltunk, kaptam egy pénzbüntetést érte. A tárgyalás előtt mentem ki Dubajba, ezért hitték azt, hogy nem fogok megjelenni.
A körözési eljárás alapját egy könnyű testi sértéssel járó garázdasági ügy adta, amely végül nem járt súlyosabb következményekkel.
Az előadó őszintén beszélt magánéleti nehézségeiről is. Elmondása szerint élete egyik legnehezebb időszakát éli: válása még mindig tart, kisfiával nincs együtt, és ez komoly lelki terhet ró rá.
„Azon vagyok, hogy ne menjek el rossz irányba. De sokszor nem tudom magam visszafogni” – fogalmazott.
Kunu Márió azt is jelezte: elege van a róla terjedő negatív hírekből, ezért a közeljövőben nyíltan szeretne beszélni minden felmerülő kérdésről. További részletekre a következő hetekben számíthatunk.
