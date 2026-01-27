Kunu Márió megtörte a csendet a körözési ügyéről – Ez áll a háttérben!

Nem először került összetűzésbe a törvénnyel Kunu Márió, akit a hatóságok ezúttal garázdaság miatt köröztek. Az ismert előadó neve azonnal bejárta a sajtót, miután kiderült: a körözés idején Dubajban tartózkodott, ráadásul kisfiával együtt hagyta el az országot. Sokan úgy vélték, a visszaesőként is emlegetett celeb komoly bajba sodorhatja magát, akár szabadságvesztés is kilátásba kerülhetett volna.

Kunu Márió ellen – könnyű testisértés miatt – körözést adtak ki nemrég (Fotó: police.hu)

Mi Kunu Márió körözésének oka? Itt a válasz!

Kunu Márió ellen körözést adtak ki , miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson.

, miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson. A tárgyalás idején külföldön, Dubajban tartózkodott , kisfiával és barátnőjével.

, kisfiával és barátnőjével. A körözés oka nem szökés , hanem az eljárás megsértése volt, mivel a hatóságok attól tartottak, nem fog megjelenni.

, hanem az eljárás megsértése volt, mivel a hatóságok attól tartottak, nem fog megjelenni. Az ügy garázdaság miatt indult, amely egy könnyű testi sértéssel járó esethez kapcsolódott.

Az ügy pikantériája, hogy a keresett előadó néhány nappal később fellépést hirdetett Magyarország egyetlen klasszikus diszkójában, ám Kunu Márió végül nem jelent meg az eseményen. Ezzel párhuzamosan a rendőrség továbbra is kereste, ami újabb találgatásoknak adott teret.

Az eljárás végkimeneteléről maga az érintett számolt be lapunknak. Elmondása szerint a körözést azért rendelték el, mert nem jelent meg a tárgyaláson.

Pénzbüntetést kaptam, igazából azért adták ki a körözést, mert nem jelentem meg a tárgyaláson. Nem voltam az országban, aztán most megint elutaztam a fiammal és a barátnőmmel, és így egyből kiadták a körözést, de az ügy időközben rendeződött

– nyilatkozta a Borsnak Márió.

Kunu Márió police.hu „szereplése” nem az első eset (Fotó: Instagram)

Lezárult az ügy, a könnyű testisértés miatt

Kunu Márió hozzátette: az ügy már lezárult, pénzbeli büntetést kapott.

Volt egy kisebb ügyem, amit már letárgyaltunk, kaptam egy pénzbüntetést érte. A tárgyalás előtt mentem ki Dubajba, ezért hitték azt, hogy nem fogok megjelenni.

A körözési eljárás alapját egy könnyű testi sértéssel járó garázdasági ügy adta, amely végül nem járt súlyosabb következményekkel.

Kunu Márió gyerekével utazott el a tárgyalása idején Dubajba (Fotó: Instagram)

Elege van a róla terjedő negatív kritikákból

Az előadó őszintén beszélt magánéleti nehézségeiről is. Elmondása szerint élete egyik legnehezebb időszakát éli: válása még mindig tart, kisfiával nincs együtt, és ez komoly lelki terhet ró rá.

„Azon vagyok, hogy ne menjek el rossz irányba. De sokszor nem tudom magam visszafogni” – fogalmazott.