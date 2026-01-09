„Szuper apa vagy” - Krausz Gábor videója mindenkinek megmelengette a szívét

Talán még Krausz Gábor sem számított arra, hogy a Dancing with the Stars nem csupán egy hatalmas győzelmet hoz neki, hanem életre szóló szerelmet is. A sztárséf pár hónapja összeházasodott a táncpartnerével, Mikes Annával, akivel már hosszú ideje boldogok együtt, és izgatottan várják, hogy mit tartogat számukra a közös jövő.

Krausz Gábor és a felesége, Mikes Anna / Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Most egy igazán különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán Krausz Gábor, ugyanis megmutatta, hogy miután leesett a hó, elvitte egy dombos részre szánkózni a kislányát, Hannarózát, aki apukájával együtt ült a szánkón, és mindketten nagyon élvezték a csúszást – sőt, a gyermek még hóangyalt is csinált.

A visszajelzések alapján a kommentelők közül sokan nagyon cukinak, egyenesen szívmelengetőnek tartották Krausz Gábor videóját – volt, aki a megtekintés után „szuper apának” nevezte a séfet:

Szuper apa vagy Gábor, Hannika pedig tündéri kislány. Sikerült a téli sportokat is megszerettetni vele. Sokoldalú és nagyon tehetséges. Büszke édesapa lehetsz.❄️❤️❤️

Itt lehet megtekinteni Krausz Gábor videóját: