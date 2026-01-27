Justin Bieber rendőrségi ügybe keveredett: Luxusautójával szabálytalankodott

Justin Bieber ezúttal nem a zenei sikerei, hanem egy sokkal kínosabb eset miatt került címlapokra. A 31 éves énekes épp Aspenben töltötte a szabadidejét, ám egy szabályszegés miatt kénytelen volt megszakítani a pihenését.

Justin Bieber snowboardozni jár Aspenbe, a sztárok kedvenc síparadicsomába (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Justin Bieber rendőrségi ügy miatt foghatja a fejét

Justin Bieber Aspenben tartózkodott épp, amikor a helyi rendőrségnek kellett közbelépnie egy parkolási szabályszegés miatt. Az érintett luxus autó egy lakóövezetben, kijelölt parkolóhelyen kívül parkolt, részben a járdát is érintve, ami sértette a város közlekedési és parkolási előírásait. A hatóságok a helyszínen figyelmeztették a jármű vezetőjét, majd parkolási bírságot szabtak ki rá. A rendőrség közlése szerint az intézkedés rutinszerű volt, és semmilyen rendkívüli körülmény nem merült fel az eljárás során. Az incidens idején Justin Bieber együttműködő magatartást tanúsított, és az eset nem járt további jogi következményekkel.

Justin Bieber több mint 10 millió dollárt kap majd azért, hogy fellépjen a Coachella fesztiválon (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE /Northfoto)

Justin Bieber rekordösszegű Coachella fellépése

Justin Bieber az elmúlt években többször is időt töltött Aspenben. Snowboardozni és kikapcsolódni szokott járni a sztárok kedvenc síterepére és a 31 éves énekes most is emiatt látogatott oda, ugyanis szeretett volna még egyszer elutazni azelőtt, hogy beleveti magát a munkába. Justin Bieber áprilisban a nagy sikerű Coachella fesztiválon fog fellépni, ami két dolog miatt is érdekes. Az egyik az, hogy ő lesz a fő fellépő, a másik pedig az, hogy a kétszeres Grammy-díjas énekes több mint 10 millió dollárt kap majd ezért, ezzel megelőzve a legnagyobb zenei ikonokat, Beyoncét és Lady Gagat. Így ő lesz a fesztivál eddigi legjobban fizetett művésze.

Justin Bieber betegsége miatt kénytelen volt lemondania a koncertjeit (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Justin Bieber betegsége

Ez a fellépés különösen jókor jött az énekes számára, ugyanis az utóbbi időben számtalan koncertet kényszerült lemondani betegsége miatt. 2023-ban Justin Bieber bejelentette, hogy Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak nála, ami miatt kénytelen visszavonulni egy időre.

Az év elején nyilvánosságra hoztam, hogy Ramsay-Hunt-szindrómával küzdök, amelynek következtében az arcom részlegesen megbénult. E betegség miatt nem tudom befejezni a Justice Tour észak-amerikai szakaszát.

Úgy tűnik azonban, hogy egészségi állapota azóta rendeződött és készen áll arra, hogy hatalmas koncertet adjon a nagy sikerű Coachella fesztiválon 2026-ban.